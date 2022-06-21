Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Boris Johnson tahıl krizini görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Johnson telefonda görüştü. Görüşmede Ukrayna savaşı kaynaklı tahıl krizi ele alındı.

Haberler - NTV Haber 21.06.2022 - 14:35

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Boris Johnson tahıl krizini görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, savunma sanayii işbirliği başta olmak üzere -Birleşik Krallık ilişkileri ve Rusya-Ukrayna savaşı dahil bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ukrayna’daki tahılın güvenli şekilde ülkeden çıkarılması için mutlaka çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

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