Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Esad görüşecek mi? Rusya'dan açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esad'ın görüşme ihtimaline ilişkin, "Böyle bir görüşme öncesi çalışma seviyesinde temasların yapılması gerekiyor. Bu temaslar yapılıyor. Bu yönde çalışmalar devam edecek." dedi.



Peskov, başkent Moskova’da gündemdeki konularla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Esad'ın dün başkent Moskova'da bir araya geldiğine dikkati çeken Peskov, görüşmede iki ülkenin savunma ve ekonomi alanındaki işbirliği ile ilgili konuların ele alındığını aktardı.



Peskov, "Görüşmede ekonomi ve ticaret alanında önemli bir belgenin en kısa zamanda imzalanmasına yol açacak karar alındı. Ayrıca görüşmede Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi konusu da ele alındı." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Esad'ın görüşme ihtimalini değerlendiren Peskov, "Böyle bir görüşme öncesi çalışma seviyesinde temasların yapılması gerekiyor. Bu temaslar yapılıyor. Bu yönde çalışmalar devam edecek." diye konuştu.



"FİNLANDİYA VE İSVEÇ İLE ANLAŞAMADIĞIMIZ KONU YOK"



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Finlandiya'nın NATO'ya katılmasına destek verme kararını değerlendiren Peskov, Rusya'nın Finlandiya ile İsveç için tehdit oluşturmadığını vurguladı.



Peskov, "Bu ülkelerle anlaşamadığımız herhangi bir konu yok. Bu ülkeler hiçbir zaman Rusya'ya karşı olmak istemedi. Ne onlar bize ne de biz onlara tehdit oluşturmadık. Bu nedenle, bu konuda ancak üzüntü hissedebiliriz." dedi.



Türkiye'nin NATO ülkesi olduğuna dikkati çeken Peskov, "Türkiye'nin bu konuda kendi çizgisi var, onların NATO içinde kendi sorunları var ve bunları çözmeye çalışıyorlar." ifadesini kullandı.



KARADENİZ'DEKİ İHA GERİLİMİ

Karadeniz’de ABD’ye ait "MQ-9" tipi İHA'nın düşürülmesine de değinen Peskov, bu konunun ABD ile savunma ve diplomatik kanallar üzerinden görüşüldüğüne dikkati çekti.



Peskov, İHA'nın kalıntılarının denizden çıkarılmasıyla ilgili kararın Rus ordusuna ait olduğunu belirtti.



Sözcü Peskov, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Moskova'ya ziyaretiyle ilgili bilgi vereceklerini söyledi.



