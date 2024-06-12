Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinden sonra Özel'den ilk açıklama: "Emekli maaşı asgari ücrete çıkarılmalı dedim"

18 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , CHP 'yi ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Özel, “Dün Sayın Erdoğan'la bir araya geldiğimizde emeklilerin maaşının derhal asgari ücrete çıkarılması gerektiğini, asgari ücrete de bu ay sonunda enflasyon iyileştirmesi yapılması gerektiğini, açıklanan maliyetin altındaki 17 liralık çay fiyatının 25 liraya çıkarılması gerektiğini, açıklanan maliyetin altındaki 925 liralık buğday fiyatının 15 liraya çıkarılması gerektiğini Sayın Erdoğan'a ifade ettim." dedi. "CHP olsa böyle yapmaz. 100 liralık verginin 65 lirasını dolaylı vergiden, elektrikten, sudan, mazottan, benzinden, çaydan, şekerden, sigaradan toplamaz." dediğini sözlerine ekleyen CHP lideri, "Dolaylı vergi fabrikatörle, fabrikanın bekçisine aynı vergiyi verdirmektir. Yüzde 68 vergi böyle toplanmaktadır. Yüzde 21 de hepimizin aldığı maaşlardan gelir vergisi olarak kesilmektedir. Geriye yüzde 11 kimin verdiği vergidir, yüzde 11 çok para kazananların serbest sahiplerinin verdiği vergidir." diye konuştu. Özel, adaletli verginin tam tersi olmasını gerektiğini sözlerine ekleyerek şöyle devam etti: "Yüzde 90’ı kazananlar vermelidir. Yüzde 10 çalışanların maaşından gelir vergisi kesilmelidir. Çok kazanandan çok, az kazanandan az kazanmayandan hiç vergi alınmamalıdır. Biz adaletli bir vergi sistemi için Sayın Erdoğan'a dün teklifimizi sunduk."

“3 EKONOMİ KURMAYI BAKAN ŞİMŞEK İLE BİR ARAYA GELECEK"



Partinin 3 değerli ekonomi kurmayının önümüzdeki günlerden Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bir araya geleceğini söyleyen Başkan Özel, “Vergide adalet önerimizi somutlaştıracak. Ardından mecliste hiçbir parti, hiçbir vatandaşın temsilcisi dışlanmadan meclisin çalıştırılması, adaletli bir vergi sistemine geçilmesi, emekli maaşına, asgari ücrete ve tarım ürünlerine zam verilmesi, bu yoksulluğun çaresinin çözülmesi istenmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partidir. O ki, Cumhuriyet için kimsesizlerin kimsesi demiştir. İşte birilerinin hor gördüğü emeklinin zam yapmadan temmuzu geçirelim denen asgari ücretlinin dostu o kimsesizlerin kimsesi cumhuriyettir, Cumhuriyeti kuran Cumhuriyet Halk Partisi’dir." diye konuştu.



“BU ELİ HAVADA BIRAKMAYIN"



Tüm siyasi partiler ve partilerin liderlerine seslenen Başkan Özel, “Cumhuriyet'in meclisiysek, bu milletin meclisiysek, bir avuç zengin için değil, bu meydanları dolduranlar için, bu maaşıyla ay ortasını getiremeyenler için, bu evladını okutamayanlar, karnını doyuramayanlar için bir şey yapmak zorundayız. Cumhuriyet, halk için vardır. Millet için vardır. Onların yüzünü güldürmek için vardır. Artık zamandır biz emekçimizin ve emekçimizin esnafımızın ve çiftçimizin yüzünü güldürmek için tüm siyasi partilere, başta Adalet ve Kalkınma Partisi'ne elimizi uzatıyoruz. Bu el emekten, emekliden ve emekçiden yana olan bir eldir. Bu eli havada bırakmayın." ifadelerini kullandı.