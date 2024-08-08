Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri'nin görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani Beştepe'de kritik bir görüşme gerçekleştiriyor.



Görüşmede, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin suikastle öldürülmesi ve Orta Doğu'da artan gerilim ele alınacak.



İki liderin, İran'ın İsrail'e vermesi beklenen askeri yanıtı ve İsrail-Hizbullah gerilimini de konuşması bekleniyor.



Erdoğan ve Al Sani görüşmesinde Türkiye ve Katar ilişkileri de konuşulacak. İki ülkenin savunma alanındaki işbirliklerini arttırması ve karşılıklı ticarette yeni bir ivme yakalanması hedefleniyor.



Basına kapalı yapılacak görüşme sonrasında bir basın açıklaması beklenmiyor.