Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Meral Akşener'in görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener ile sürpriz görüşmesi Beştepe'de başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Meral Akşener'in görüşmesi başladı
ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Haberi Görüntüle

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı ile İYİ Parti eski Genel Başkanı bir görüşme gerçekleştiriyor.

Merakla beklenen görüşme saat 17.00'de Beştepe'de başladı.

Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Meral Akşener arasında telefon görüşmeleri yapılmıştı. 

İki isim arasından pek çok konunun ele alınması bekleniyor. Görüşme sonrası ise herhangi bir açıklama yapılması öngörülmüyor. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Meral Akşener'in görüşmesi başladı - 1

DERVİŞOĞLU İLE GÖRÜŞMESİ BEKLENİYORDU

Ankara'da bir süredir Erdoğan'ın İYİ Parti genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile görüşmesi bekleniyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dervişoğlu ile görüşecek misiniz?" sorusuna "Görüşmemiz için bir neden yok." yanıtını vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Meral Akşener'in görüşmesi başladı - 2

ÇİLLER'İN CENAZESİNE KATILMIŞTI

Akşener, 1 Mayıs'ta görevi Müsavat Dervişoğlu'na devrettikten sonra kamuoyunun karşısına çıkmamıştı.

Eski İYİ Parti lideri, pazartesi günü eski Başbakan Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller'in cenaze törenine katılmıştı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Vekalet kurban kesimi hakkında merak edilenler: Kurban eti satılabilir mi? Kurban etinin tamamı hissedarlara mı verilmeli?

Vekalet kurban kesimi hakkında merak edilenler: Kurban eti satılabilir mi? Kurban etinin tamamı hissedarlara mı verilmeli?

Kütahya’da giyim mağazasında yangın: Kıyafetler küle döndü

Kütahya’da giyim mağazasında yangın: Kıyafetler küle döndü

Düzce'de eski ev arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı! 4 el ateş edip kaçtı

Düzce'de eski ev arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı! 4 el ateş edip kaçtı

İzmir’de mobilya atölyesine kumar baskını: 30 kişi suçüstü yakalandı

İzmir’de mobilya atölyesine kumar baskını: 30 kişi suçüstü yakalandı

İBB bayram tedbirlerini duyurdu: Toplu ulaşım ücretsiz olacak

İBB bayram tedbirlerini duyurdu: Toplu ulaşım ücretsiz olacak

Çanakkale’de iki noktada orman yangını

Çanakkale’de iki noktada orman yangını

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...