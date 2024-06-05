Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Meral Akşener'in görüşmesi başladı

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener bir görüşme gerçekleştiriyor.

Merakla beklenen görüşme saat 17.00'de Beştepe'de başladı.

Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Meral Akşener arasında telefon görüşmeleri yapılmıştı.

İki isim arasından pek çok konunun ele alınması bekleniyor. Görüşme sonrası ise herhangi bir açıklama yapılması öngörülmüyor.