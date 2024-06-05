Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Meral Akşener'in görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener ile Beştepe'de sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme, 40 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Meral Akşener'in görüşmesi sona erdi
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı ile İYİ Parti eski Genel Başkanı bir görüşme gerçekleştiriyor.

Merakla beklenen görüşme saat 17.00'de Beştepe'de başladı. Sürpriz görüşme 40 dakika sürdü.

Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Meral Akşener arasında telefon görüşmeleri yapılmıştı. 

Görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Meral Akşener'in görüşmesi sona erdi - 1

DERVİŞOĞLU İLE GÖRÜŞMESİ BEKLENİYORDU

Ankara'da bir süredir Erdoğan'ın İYİ Parti genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile görüşmesi bekleniyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dervişoğlu ile görüşecek misiniz?" sorusuna "Görüşmemiz için bir neden yok." yanıtını vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Meral Akşener'in görüşmesi sona erdi - 2

ÇİLLER'İN CENAZESİNE KATILMIŞTI

Akşener, 1 Mayıs'ta görevi Müsavat Dervişoğlu'na devrettikten sonra kamuoyunun karşısına çıkmamıştı.

Eski İYİ Parti lideri, pazartesi günü eski Başbakan Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller'in cenaze törenine katılmıştı.

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