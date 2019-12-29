Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkel Libya ve Suriye'yi görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel yaptıkları telefon görüşmesinde Libya ve Suriye'deki gelişmeleri ele aldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.

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SOMALİ CUMHURBAŞKANI'NA BAŞSAĞLIĞI

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmajo ile de bir telefon görüşmesi yapan Erdoğan, dün teröristlerce gerçekleştirilen bombalı saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti. 

Somali halkına taziyelerini ileten Cumhurbaşkanı, terörle mücadelede Somali’nin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Bir telefon görüşmesi de Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev ile yapan Erdoğan, Kazakistan ile hem ikili hem de çok taraflı platformlarda işbirliğinin daha da gelişeceğine inandığını ifade etti.

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