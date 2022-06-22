Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Prens Selman görüşmesi sona erdi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.



Veliaht Prens Bin Selman ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, Esenboğa Havalimanı'na indi.



Muhammed Bin Selman'ı havalimanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve diğer yetkililer karşıladı.



Ziyaret kapsamında bugün Veliaht Prens Bin Selman için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi karşılama töreni düzenlendi. Karşılama törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra 10 bakan katıldı.



BEŞTEPE'DE BAŞBAŞA GÖRÜŞME

Karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman baş başa görüştü. Görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.

Muhammed Bin Selman, görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, onuruna vereceği resmi akşam yemeğine katılacak.

Prens Selman'ı Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı.

ENERJİ, EKONOMİ VE GÜVENLİK ANLAŞMASI

Görüşmede, ikili ilişkiler başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacak. Ayrıca, iki ülke arasında bir ticari anlaşmanın da imzalanması bekleniyor.



Bununla birlikte, Reuters haber ajansının bildirdiğine göre, Prens Muhammed'in Ankara ziyareti sırasında enerji, ekonomi ve güvenlik anlaşmaları imzalanacak. Ayrıca, Suudi fonlarının Türkiye'deki sermaye piyasalarına girmesi için yapılan bir plan da ele alınacak.



Ankara'da Prens Selman'ı taşıyan araca kalabalık bir konvoy eşlik etti.

ERDOĞAN NİSAN AYINDA ZİYARET ETMİŞTİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan da 28-29 Nisan'da Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud'un daveti üzerine Cidde'ye giderek çeşitli temaslarda bulunmuştu.



Erdoğan ayrıca 10 Mayıs'ta Prens Muhammed Bin Selman'la yaptığı telefon görüşmesinde de ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele almıştı.



Prens Muhammed Bin Selman'ın Ankara'ya yapacağı ziyareti, 17 Haziran'da kamuoyuna duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah biz de Külliye’de kendilerini kabul edeceğiz. Orada gerek ikili gerek heyetler arası görüşmelerimizi yapacağız ve bundan sonraki sürece yönelik Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerini inşallah çok daha ileri derecede, çok daha yüksek seviyede nerelere taşıyabiliriz, bunları değerlendirme fırsatını bulacağız" ifadelerini kullanmıştı.



BEŞTEPE'DE KARŞILAMA TÖRENİ