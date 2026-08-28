Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin, Bişkek'te görüşecek
28.08.2026 19:41
Son Güncelleme: 28.08.2026 19:42
İki lider en son yine ŞİÖ zirvesinde yüz yüze görüşmüştü.
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bişkek'te bir araya geleceğini açıkladı.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre iki lider, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamında görüşecek.
Görüşmede Karadeniz'deki gelişmeler ile Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel konuların ele alınması bekleniyor. Erdoğan ile Putin en son 1 Eylül 2025'te Çin'in Tianjin kentindeki ŞİÖ Zirvesi'nde görüşmüştü.
Türkiye, 2012'de ŞİÖ'nün “diyalog ortağı” oldu. Erdoğan, 2022'de Semerkant'ta düzenlenen ŞİÖ Zirvesi'nin ardından üyelik konusunda “Hedef o.” demiş, Temmuz 2024'te de “Hedefimiz daimi üye olmak.” açıklamasını yapmıştı.
ŞİÖ'nün 2025'teki Tianjin Zirvesi'nde ise “diyalog ortağı” ve “gözlemci” statülerinin “ŞİÖ Ortağı” adı altında birleştirilmesi kararlaştırıldı.