Cumhuriyet'in İlanının 100. Yıl Dönümü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin Gazze'yi görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin telefonda, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmayı ve Gazze'deki insani krizi görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin Gazze'yi görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede iki lider, İsrail ve Filistin arasındaki şiddeti tırmanan çatışmalı sürecin seyrini ve bölgede yaşanan insani krizi ele aldı.

Filistin topraklarına yönelen vahşetin giderek derinleştiğine, sivil ölümlerin her geçen dakika arttığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batılı devletlerin sessizliğinin de Gazze'deki insani krizi önlenemez boyuta taşıdığını ifade etti.

Erdoğan, 'nin bölgede sükunetin sağlanması için her türlü gayreti göstermeye devam edeceğini de vurguladı.

Gazze'de sağlık sistemi tamamen çöktü (İsrail-Hamas çatışmalarında 18. gün)

Gazze'de sağlık sistemi tamamen çöktü (İsrail-Hamas çatışmalarında 18. gün)

Haberi Görüntüle
İsrail saldırılarında her 15 dakikada bir Gazzeli çocuk hayatını kaybediyor

İsrail saldırılarında her 15 dakikada bir Gazzeli çocuk hayatını kaybediyor

Haberi Görüntüle

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...