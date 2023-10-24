Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin Gazze'yi görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede iki lider, İsrail ve Filistin arasındaki şiddeti tırmanan çatışmalı sürecin seyrini ve bölgede yaşanan insani krizi ele aldı.



Filistin topraklarına yönelen vahşetin giderek derinleştiğine, sivil ölümlerin her geçen dakika arttığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batılı devletlerin sessizliğinin de Gazze'deki insani krizi önlenemez boyuta taşıdığını ifade etti.



Erdoğan, Türkiye'nin bölgede sükunetin sağlanması için her türlü gayreti göstermeye devam edeceğini de vurguladı.

Gazze'de sağlık sistemi tamamen çöktü (İsrail-Hamas çatışmalarında 18. gün) Haberi Görüntüle İsrail saldırılarında her 15 dakikada bir Gazzeli çocuk hayatını kaybediyor Haberi Görüntüle