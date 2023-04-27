Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Rusya ilişkileri, tahıl mutabakaları çalışmaları hakkında değerlendirmeler ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, -Rusya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, bugün İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni yapılacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ne katkıları için Rusya Devlet Başkanı Putin’e teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin görüştü - 1

Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ve tahıl mutabakatı bağlamındaki çalışmaların da değerlendirildiği görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurulması teklif edilen çalışma grubu vasıtasıyla yeni açılımlar üzerinde çalışılabileceğini ifade etti.

Görüşmede Suriye’deki gelişmeler de ele alındı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerini de iletti.

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