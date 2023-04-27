Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin görüştü

Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ve tahıl mutabakatı bağlamındaki çalışmaların da değerlendirildiği görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurulması teklif edilen çalışma grubu vasıtasıyla yeni açılımlar üzerinde çalışılabileceğini ifade etti.



Görüşmede Suriye’deki gelişmeler de ele alındı.



Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerini de iletti.