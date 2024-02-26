Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in görüşme tarihi belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşme tarihi belli oldu.



Kremlin'den yapılan açıklamada Putin'in 15-17 Mart'taki Rusya Devlet Başkanlığı seçimlerinden sonra Türkiye'yi ziyaret edeceği belirtildi. Açıklamada, iki liderin programlarındaki yoğunluğa dikkat çekildi.

PUTİN, ERDOĞAN'IN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin, bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.



Görüşmede, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler ele alınırken Putin, Erdoğan'ın doğum gününü kutlamıştı.



TÜRKİYE ZİYARETİ NE ZAMAN?



Putin'in ziyareti ilk olarak 12 Şubat olarak duyurulmuştu. Daha sonra Moskova'dan yapılan açıklamada, bu ziyaretin ertelendiği belirtildi.



Reuters haber ajansı, Rus medyasına dayandırdığı haberinde, ziyaretin en erken nisan ayı sonunda veya mayıs başında yapılmasının planlandığını aktarmıştı.



Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov ise "erteleme yok, bir tarih üzerinde çalışıyoruz" açıklamasını yapmıştı.