Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ürdün Kralı görüşüyor
07.02.2026 16:17
İki lider resmi karşılama töreni sonrası heyetler arası görüşmeye geçti.
Ürdün Kralı 2. Abdullah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi konuğu olarak İstanbul'u ziyaret ediyor. İki lider, Dolmabahçe'de heyetler arası görüşme gerçekleştiriyor.
Ürdün Kralı 2'nci Abdullah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi konuğu olarak İstanbul'a geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral 2'nci Abdullah'ı Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde resmi törenle karşıladı.
Ürdün Kralı, Dolmabahçe'de resmi törenle karşılandı
HEYETLER ARASI GÖRÜŞMEYE GEÇİLDİ
Resmi karşılama törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kral 2. Abdullah, baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti.
Görüşmede, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.