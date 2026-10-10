Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlim Yayma Cemiyeti bir çınara dönüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , İstanbul Kongre Merkezi'nde İlim Yayma Cemiyeti 75. Yıl Buluşması'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Her ne kadar 1951 yılında kurulmuş olsa da İlim Yayma Cemiyeti'nin tarihi Türkiye 'nin tarihidir. İlim Yayma Cemiyeti bir gönül hareketidir.

İlim yayma ruhu yeni nesillere aktarılmalı. İlim yayma, Türkiye'nin istiklal ve istikbal davasının mührüdür. İlim yayma mücadelesi Türkiye'nin eğitim ve demokrasi mücadelesidir. İlim Yayma Cemiyeti, imam hatip liselerinin yeniden açılmasında önemli bir misyonu yerine getirmiş, milli iradenin yanında olmuştur. 100'den fazla imam hatip lisesinin yapımına da katkı sağlamıştır. Böylelikle eğitim hizmetlerinde sadece İstanbul ile sınırlı kalmasının önüne geçilmiş ve Anadolu'da dört bir yanında yeni eğitim kurumları açılmıştır.

“BURS VE BARINMA HİZMETLERİ SUNDU”

Anadolu'dan İstanbul'a gelen gençlere burs ve barınma hizmetleri sunmuş, gençlerin yetişmesinde rol oynamıştır. İlim yayma mücadelesi nice engele, nice zorluğa, zorbalığa ve baskıya rağmen kök salmış ve büyümüştür. İlim Yayma Cemiyeti bir çınara dönüştü.

Bu irade bugün okullara, yurtlara, eğitim merkezleriyle milyonlarca insanın hayatına dokunuyor.

Gençler, ben sizlere inanıyorum. Durmadan, yılmadan, usanmadan bu yola devam edeceğiz. Biz devlet ve millet olarak tarihinden ilham alan, cesaret alan bir karaktere sahibiz. Kuşkumuz en büyük hazinemiz insandır. İnsan yetiştirmek emek ve sabır isteyen uzun soluklu bir uğraştır.