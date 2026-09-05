Cumhurbaşkanı Erdoğan: İmam hatiplerin başarı çıtası sürekli yükseliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , imam hatip okullarının başarı çıtasını sürekli daha yükseğe taşıyarak yoluna devam ettiğine işaret etti.

Savunma sanayiinden bürokrasiye, akademiden siyasete, özel sektörden sivil topluma kadar her yerde imam hatip mezunu kişilerin büyük bir adanmışlıkla Türkiye 'ye hizmet ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Liselere geçiş ve yüksek öğretim kurumları sınavlarında okullarımız elde ettikleri başarılarla göz dolduruyor." dedi.

“NORMALLEŞTİĞİNİN İŞARETİ”

"Tüm bunları yasaklardan ve vesayetçi prangalardan kurtulan Türkiye'nin artık normalleştiğinin birer işareti olarak görüyoruz." ifadelerini kullanan Erdoğan şöyle devam etti:

"Hangi okuldan mezun olursa olsun şuurlu, özgüvenli, donanımlı, milli ve manevi değerlerine bağlı bir neslin yetişmesinden ülkemiz ve geleceğimiz adına bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak büyük bahtiyarlık duyuyorum. 86 milyon olarak hepimiz biriz, beraberiz, kardeşiz. Biz birlikte Türkiyeyiz. Bu topraklarda daha nice asırlar boyunca kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz."