Cumhurbaşkanı Erdoğan İmralı heyeti ile görüşecek

DEM Parti İmralı heyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 28 Ekim Salı günü görüşme gerçekleştirecek.

DEM Parti İmralı heyeti Cumhurbaşkanı ile görüşecek.

GÜNDEM BAŞLIKLARI NELER?

28 Ekim Salı günü gerçekleşecek görüşmede Terörsüz sürecinde gelinen son aşama masaya yatırılacak.

Görüşmede PKK'nın silah bırakmasının ardından atılacak hukuki adımlarında ele alınması da bekleniyor.

BU ÜÇÜNCÜ GÖRÜŞME OLACAK

Bu görüşme ile heyetin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile üçüncü görüşmesi olacak. Heyet daha önce 10 Nisan’da ve 7 Temmuz’da Cumhurbaşkanı ile bir araya gelmişti.

