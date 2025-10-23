Cumhurbaşkanı Erdoğan İmralı heyeti ile görüşecek

DEM Parti İmralı heyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.

GÜNDEM BAŞLIKLARI NELER?



28 Ekim Salı günü gerçekleşecek görüşmede Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşama masaya yatırılacak.



Görüşmede PKK'nın silah bırakmasının ardından atılacak hukuki adımlarında ele alınması da bekleniyor.

BU ÜÇÜNCÜ GÖRÜŞME OLACAK



Bu görüşme ile heyetin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile üçüncü görüşmesi olacak. Heyet daha önce 10 Nisan’da ve 7 Temmuz’da Cumhurbaşkanı ile bir araya gelmişti.