Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmralı heyeti ile görüşecek

Terör örgütü PKK'nın Türkiye'den tamamen çekilme açıklamasından sonra Terörsüz Türkiye sürecinde kritik gün yarın.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İmralı heyetini Beştepe'de kabul edecek.



Görüşmede Terörsüz Türkiye sürecindeki son gelişmeler ele alınacak. PKK'nın Türkiye'den çekilme kararı ve silah bırakmasının ardından atılacak hukuki adımların da ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez, turu dönüşünde Diyarbakır'daki eylemden duyduğu rahatsızlığı dile getirmiş "Bu konuyu da görüşeceğiz." demişti.

3'ÜNCÜ GÖRÜŞME

Görüşme, heyetin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile üçüncü görüşmesi olacak.

Heyet daha önce 10 Nisan’da ve 7 Temmuz’da Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmişti.



SÜREÇ KOMİSYONU 16'INCI KEZ TOPLANACAK



Aynı gün Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu da 16'ıncı toplantısını yapacak.

Komisyonda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sunum yapacak.

Bakan Fidan, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin sahadaki son bilgileri aktaracak. Fidan'ın özellikle SDG'nin Suriye'de merkezi hükümete entegrasyonu sürecinde gelinen noktayı paylaşması bekleniyor.

HUKUKİ ADIMLAR ELE ALINACAK



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Pkk'nın silah bırakmasının ardından atılacak hukuki adımlara yönelik bilgi verecek.

Tunç toplantıya dair sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşmış ve "Toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi için atılması gereken adımları değerlendireceğiz." demişti.

