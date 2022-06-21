Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Johnson ve Estonya Başakanı Kallas ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde Ukrayna savaşı kaynaklı tahıl krizi ve ikili ilişkiler ele alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, savunma sanayii işbirliği başta olmak üzere Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri ve Rusya-Ukrayna savaşı dahil bölgesel konular ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ukrayna’daki tahılın güvenli şekilde ülkeden çıkarılması için mutlaka çözüm bulunması gerektiğini belirtti.ESTONYA BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞMECumhurbaşkanı Erdoğan ardından Estonya Başbakanı Kaja Kallas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve Ukrayna savaşı ele alındı.