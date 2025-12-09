Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de en zor dönem geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde "İnsanlık İçin Güçlü Türkiye" programına katıldı.

Erdoğan önemli mesajlar vererek Türkiye'nin ve Türk halkının Suriye'nin yanında olduğunu dile getirdi. Erdoğan, Suriye'de 10 Mart mutabakatının uygulanması gerektiğini dile getirip “Birçok düğümü çözecektir.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"İnsanlık İçin Güçlü Türkiye programının hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnsan Haklı Evrensel Beyannamesi'nin 77. yıl dönümü olan 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nüzü tebrik ediyorum. Savaşların, çatışmaların, yokluk ve yoksulluğun bütün yükünü omuzlarında taşımak zorunda kalan çocukları, onların anne ve babalarını kalpten selamlıyorum. Filistin halkının gururlu mücadelesini saygıyla selamlıyorum. Türkiye ve Türk milleti olarak her zaman yanlarında olacağımızı ifade ediyorum. Bölgemizle birlikte tüm dünyada insan hak ve onurunun savunuculuğunu misyon edindik. İnsan hak ve onurunu savunuyoruz.

İNSAN HAKLARI BEYANNAMESİ'NİN 77. YIL DÖNÜMÜ

İnsan Haklı Evrensel Beyannamesi'nin 77. yıl dönümü olan 10 Aralık 1948'de kabul edildi. 30 maddeden oluşan beyanname yeni bir düzen inşa etmeye çalışan insanlık için umut kaynağı oldu.

Tek parti faşizmi ilk günden itibaren İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin altını oymuştur. 27 Mayıs'tan 28 Şubat'a kadar her 10 yılda bir yapılan müdahalelerin arkasında bu zihniyet vardır. 2002'den bu yana mesaimizi ihlallerin bıraktığı tortuları temizlemeye, travmaları iyileştirmeye harcadık. İnsan hakları cellatlarının ülkemize ve sosyal barışımıza çıkardığı faturaları ödüyoruz.

ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ

CHP Genel Başkanı her köşeye sıkıştığında ya topu taca atıyor ya saldırganlaşıyor ya saçmalıyor. Sarıkamış'ta şehit düşen rahmetli dedemin bir asır önce nerede olduğunu sormuş. Gençlik Kolları da bu siyaset acemisine hak ettiği cevabı vermiş. İstanbul halkının kaynaklarını yağmayan suç örgütüne posta güvercinliği yapmayı marifet zanneden bu şahıs için nefes harcamayı israf görüyorum. Doğruları konuşmaktan çekinmeyiz.

“İNSAN HAKLARI DESTANIDIR”

Partimizin de, hükümetimizin de, idari anlayışımızın da pusulası olan 'İnsanı yaşat ki devlet de yaşasın' tavsiyesini sık sık hatırlatıyorum. Bizim ne tarihimizde ne kültür ve medeniyet kodlarımızda insan hakları konusunda mahcubiyet duyacağımız hiçbir leke yoktur. Bize bugün hak ve özgürlük dersi verenlerden daha temiz bir sicile sahibiz. Tarihimizin hiçbir döneminde çiğ süt içmedik, şükür karnımız da ağrımıyor.

Mazlumun yanında zalimin karşısında dimdik duruyoruz. Hakkı, adaleti, barışı sadece bölgemizde değil tüm dünyada cesaretle savunuyoruz. Türkiye denilince akla sınırlarını korumakla kalmayıp artık barışı kuran, diplomasiyi de şekillendiren bir ülke geliyor. Türkiye'nin Suriye ve Gazze'de yaşananlar karşısında duruşu insan hakları destanıdır.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Ay yıldızlı al bayrağımız dünyanın dört bir yanında nazlı nazlı dalgalandıkça dost, soydaş ve kardeşlerimiz kendilerini daha bir emniyette hissediyor. Terörsüz Türkiye hedefinden bahsedebiliyorsak en başta kahraman şehitlerimiz sayesindedir.

“SURİYE'DE EN ZOR DÖNEM GERİDE KALDI”

Suriye'de 60 yıllık dikta rejimi yerle yeksan oldu. Suriyeli kardeşlerimiz hürriyetlerine kavuştu. Esad rejimin alçak saldırılarında can veren kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum. Sınır ötesi operasyonlarda şehit düşen kahramanlarımıza rahmet diliyorum.

Suriye halkı Esad diktatörünün bıraktığı enkaza rağmen ülkelerini yeniden ayağa kaldırma mücadelesi verdiklerini görüyoruz. Türkiye ve Türk milleti olarak Suriye'nin ve Suriyeli kardeşlerimizin toparlama çalışmalarını destekliyoruz. Suriye'de 10 Mart Mutabakatında imzası olanlar bunu hayata geçirmeli. Mutabakatın hayata geçirilmesi birçok düğümü çözecektir. Suriye'de toprak bütünlüğü olmalı. Suriye'de en zor dönem geride kaldı. Yeni dönemde de kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız. Bir daha eski kötü günlere dönüş olmayacaktır. Suriye'yi birlikte ayağa kaldıracak birlikte imar ve inşa edeceğiz.

“FİLİSTİN'DE DE MAZLUMLARIN SABRI ZAFERLE TAÇLANACAK”

Filistin'de mazlumların sabrının zaferle taçlanacağına inanıyoruz. Oraya da özgürlük gelecek. Egemen Filistin devleti kurulacak. Filistin'de de zafer marşlarını hep birlikte söyleyeceğiz. Sabrın, azmin, umudun, mücadelenin karanlığa boğduğuna bir kez daha şahitlik edeceğiz.