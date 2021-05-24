Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsansız hava araçlarında en iyilerdeniz

Türkiye'nin ilk milli ve özgün Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB2

Türkiye'nin ilk milli ve özgün Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB2, Polonya'ya ihraç edilecek.



İhracata yönelik anlaşma Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda'nın huzurunda Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak tarafından imzalandı.

Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Polonyalı mevkidaşı kameraların karşısına geçerek ortak basın toplantısı düzenlediler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

''Son 19 yılda attığımız adımlarla sadece yılların ihmallerini gidermekle kalmadık, aynı zamanda bu alanda ülkemizi devler ligine taşıdık. 6,5 milyar dolar olan ticaret hacmimizi 10 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyoruz. İnsansız hava araçlarında dünyanın en iyi 3-4 ülkesinden biriyiz. Bu tecrübemizi Polonya ile paylaşmaktan memnunuz.

POLONYA İLE SİHA İMZALARI ATILDI

Türkiye, tarihinde ilk kez, NATO ve AB üyesi bir ülkeye insansız hava aracı ihraç edecektir.

Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın konuşmasından öne çıkanlar:

''Ticari işbirliğimizin bizi, hedeflediğimiz 10 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaştıracağından eminim. Türk pilotları gökyüzümüzü koruduğu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettim. NATO çerçevesinde, iki ülkeye ülke içinden ve dışından gelebilecek tehditleri önleyebileceğimize inanıyorum. Türkiye dünyanın bu bölgesinde bizim en sağlam müttefikimizdir''