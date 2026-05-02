Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak başbakan adayı Zeydi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeydi’yi Başbakanlığa aday gösterilmesi nedeniyle tebrik ederken, Irak ’ta kapsayıcı, dengeli ve istikrarlı bir hükümeti süratle kuracağına inandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Irak’la yakın iş birliğinin stratejik ve kurumsal temelde ciddi ivme kazandığını, yeni dönemde bunu daha da ilerletmeyi hedeflediğini, Türkmenlerin Irak ile kardeşliğimizin müstesna unsurunu teşkil ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kalkınma Yolu Projesi başta olmak üzere, terörle mücadele, savunma sanayii, enerji ve ulaştırma gibi pek çok kritik başlıkta ilişkileri ilerletme konusunda kararlı olunduğunu da ifade etti.