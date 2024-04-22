Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak'a gidiyor

TERÖRE KARŞI ORTAK HAREKAT MERKEZİ KURULMASI PLANLANIYOR



Türkiye'nin, teröre karşı Irak ile ortak harekat merkezi kurması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında, bu merkezin de gündeme gelmesi öngörülüyor.



Kritik görüşmedeki bir başka konu başlığı ise Irak’ın su sorunu. Erdoğan, Irak’ın su konusundaki beklentisini bildiklerini, bunun karşılanması için çalışmaların sürdüğünü ifade etmişti. Bu yönde de önemli adımlar atılması bekleniyor.



TİCARET HACMİNİN 20 MİLYAR DOLARA ULAŞTIRILMASI HEDEFLENİYOR



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağdat'taki resmi ziyaretinin ardından Erbil'e de gidecek.



TRT Haber'in haberine göre, Erdoğan'ın Irak ziyareti kapsamında İş Forumu da düzenlenecek. Türkiye ile Irak arasındaki ticaret hacmini artırmaya yönelik adımlar ele alınacak. İki ülke arasında ticaret hacminin Kalkınma Yolu Projesi'nin tamamlanmasıyla 2030 yılında 20 milyar dolara ulaştırılması hedefleniyor.

Irak: Erdoğan'ın ziyaretiyle ilişkilerde sıçrama yaşanacak Haberi Görüntüle NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun