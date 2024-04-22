Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yıl aradan sonra Irak'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan, Bağdat ve Erbil hattında üst düzey yetkililerle görüşecek. Tarihi ziyarette başta güvenlik olmak üzere ticari ilişkiler ve su sorunu masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçim sonrası yurt dışı ziyaretlerine başlıyor.

Erdoğan, Bağdat’a resmi ziyaretinde ilk olarak  Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid ile görüşecek. Ardından Başbakanı Muhammed Şiya es Sudani ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 yılın ardından Irak'ın başkenti Bağdat'a gidiyor.

Ziyaretin en önemli gündem maddeleri; terörle mücadele, su kaynaklarının kullanımı ve 'ye doğalgaz ve petrol akışı yer alacak.

Irak'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi caddelere Türk bayrağı asıldı

Irak'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi caddelere Türk bayrağı asıldı

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TERÖRE KARŞI ORTAK HAREKAT MERKEZİ KURULMASI PLANLANIYOR

Türkiye'nin, teröre karşı Irak ile ortak harekat merkezi kurması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında, bu merkezin de gündeme gelmesi öngörülüyor.

Kritik görüşmedeki bir başka konu başlığı ise Irak’ın su sorunu. Erdoğan, Irak’ın su konusundaki beklentisini bildiklerini, bunun karşılanması için çalışmaların sürdüğünü ifade etmişti. Bu yönde de önemli adımlar atılması bekleniyor.

HACMİNİN 20 MİLYAR DOLARA ULAŞTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağdat'taki resmi ziyaretinin ardından Erbil'e de gidecek.

TRT Haber'in haberine göre, Erdoğan'ın Irak ziyareti kapsamında İş Forumu da düzenlenecek. Türkiye ile Irak arasındaki ticaret hacmini artırmaya yönelik adımlar ele alınacak. İki ülke arasında ticaret hacminin Kalkınma Yolu Projesi'nin tamamlanmasıyla 2030 yılında 20 milyar dolara ulaştırılması hedefleniyor.

Irak: Erdoğan'ın ziyaretiyle ilişkilerde sıçrama yaşanacak

Irak: Erdoğan'ın ziyaretiyle ilişkilerde sıçrama yaşanacak

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