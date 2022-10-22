Cumhurbaşkanı Erdoğan, Iraklı mevkidaşı ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Iraklı mevkidaşına 'tebrik' telefonu etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Irak’ın yeni Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı Abdullatif Reşid’i tebrik etti.



Komşu Irak’ın huzur, istikrar ve selametini Türkiye’den ayrı tutmadıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilişkilerin bölgesel güvenlik, istikrar ve refaha katkıda bulunacak şekilde her alanda geliştirilmesi için gayretlerini sürdüreceklerini ifade etti.