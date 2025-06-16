Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran-İsrail savaşının sona ermesi için diplomasi görüşmelerini sürdürüyor.

Erdoğan bu kapsamda İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile ikinci kez telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, İsrail ve İran arasındaki çatışmalı süreç ile ilgili liderlerle bir dizi temas gerçekleştirdiğini, çatışmaların bir an önce sona ermesi ve nükleer müzakerelere dönülmesi için Türkiye'nin kolaylaştırıcı bir rol üstlenmeye hazır olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgesinde barış ve istikrarın korunmasına verdiği önemin altını çizdi.

ERDOĞAN'DAN BARIŞ DİPLOMASİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile de 24 saat içinde ikinci kez telefonda görüştü.

Erdoğan Trump görüşmesinde tek gündem yine İsrail İran çatışmasıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail ile İran arasında çatışmaların sona erdirilmesi ve bölgede barışın tesisine yönelik ABD Başkanı Trump’ın yaptığı son açıklamaları memnuniyetle karşıladığını söyledi.



Erdoğan, "Tüm bölgeyi ateşe atabilecek bir felaketin engellenmesi için bir an önce harekete geçilmesi gerekiyor." dedi.



Erdoğan, ABD Başkanı Trump'a nükleer müzakere sürecini bir kez daha hatırlattı.

"Anlaşmazlığın çözümü için yegane yol diplomasi." diyen Erdoğan, bu yolda Türkiye’nin kolaylaştırıcılık dahil her türlü gayreti sergilemeye hazır olduğunu belirtti.



Erdoğan şiddet sarmalının iki taraf için de geri dönülemez ekonomik ve sivil zararlara sebep olduğunu, bu tehlikeli gidişata engel olunması gerektiğini ifade etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani, Kuveyt Devlet Emiri El Sabah, Umman Sultanı El Said ile de görüştü.



Erdoğan yaptığı görüşmelerde İsrail'in yeni bir savaşa tahammülü olmayan bölgede güvenliği riske attığını, Netanyahu hükümetinin küresel boyutta istikrar ve güvenlik sorunu oluşturduğunu vurguladı.



Temaslarında nükleer müzakere sürecine değinen Erdoğan, İsrail'in süreci baltaladığını anlaşmazlığın çözümü için tek çıkar yolun bu müzakereler olduğunu belirtti.



Cumhurbaşkanı ayrıca, son gelişmelerin Gazze’de İsrail tarafından uygulanan soykırımı gölgede bırakmasına izin vermemesi gerektiğini de ifade etti.

