Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Reisi ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail ile Filistin arasındaki gerilimi ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsrail-Filistin arasındaki çatışmalı süreç, bölgede artan gerilim ve çözüm için atılması gereken adımlar ele alındı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede çatışmaların bir an önce sona ermesinin bölge ve dünya barışı adına önemli olduğunu, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için 'nin yoğun çaba sarf ettiğini belirtti.

Gerilimi artırıcı adımlardan uzak durulması gerektiğini belirten Erdoğan, İsrail-Filistin meselesinde karşılıklı atılacak olumlu adımların kalıcı çözümü beraberinde getirebileceğini ifade etti.

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