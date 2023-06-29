Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüştü.

Telefon görüşmesinde, iki lider karşılıklı olarak bayramın İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı bayram vesilesiyle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve Bosna Hersek SDA Partisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.