Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran savaşının etkisi sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , 2025 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni'ne katılıyor.

Erdoğan, Beştepe'de gerçekleşen törende bir konuşma gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- Hizmete sunduğumuz yatırımların ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum.

- Henüz çözülemeyen İran merkezli kriz, Türkiye 'nin enerji tedarikindeki kritik rolünü perçinlemiştir. Olumsuz etkilerini hissettiğimiz İran savaşının ilk günlerinden itibaren neler yaşandığını hep beraber takip ettik.

- Körfez ülkelerinin açık denizlere açılan kapısı olan Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla birlikte Uluslararası Ajansı'nın tanımına göre tarihin en büyük petrol arz kesintisi yaşandı. Boğazın kapatılması, küresel petrolün yaklaşık yüzde 25'inin, sıvılaştırılmış doğalgaz ticaretinin ise yüzde 20'sinin devre dışı kalmasına yol açtı.

“ÜLKELER KENDİNİ RESESYONA HAZIRLIYOR”

- Petrol istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluştu. Petrol ve doğalgaz bazlı ürünlerin fiyatlarıyla eş zamanlı olarak dünyada enflasyonlar artmaya başladı. Birkaç ay öncesine kadar küresel ekonomide toparlanma beklenirken kriz uzadıkça bugün birçok ülke kendini resesyona hazırlıyor.

“ENERJİ TEDARİKİ BİR MİLLİ GÜVENLİK MESELESİDİR”

- Hürmüz'ün kapanması bize şunu öğretti; enerji arz güvenliğinin sağlanması sadece bir kalkınma meselesi değil. Aynı zamanda bir egemenlik ve milli güvenlik meselesidir. Son 20 yılda ülkemizin enerji ihtiyacı iki katına çıktı. Şu an enerji arzımızda ithal kaynakların payı yüzde 57 civarındadır. Her yıl değişmekle birlikte enerjide 60 ila 100 milyar dolar arasında bir ithalat faturamız var.