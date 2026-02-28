Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a saldırıları kınıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde partisinin İl Teşkilatı İftar Programı'nda konuştu.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınadığını dile getiren Erdoğan, “Komşumuz İran'a yönelik Netanyahu'nun kışkırtmaları ile başlayan ABD ve İsrail saldırılarından derin üzüntü ve endişe duyuyoruz" dedi.



“Uzun bir süredir anlaşmazlıkların diyalog yoluyla müzakere masasında çözülmesi için çok ciddi emek verdik” diyen Erdoğan, tarafların güven bunalımını aşamadığını ve İsrail'in süreci zehirlediğini belirtti.

“TÜM AKTÖRLERİN ACİLEN HAREKETE GEÇMESİ GEREKİYOR”

İran'ın egemenliğini açıkça ihlal etme yanında dost ve kardeş İran halkının huzuruna kasteden sabahki saldırıları esefle karşıladıklarını söyleyen Erdoğan, “Her ne sebeple olursa olsun Körfez'deki kardeş ülkelerimize yönelik İran'ın füze ve drone saldırılarını da kabul edilemez buluyoruz. Sağduyu ve aklıselim hakim olmaz, diplomasiye alan açılmazsa bölgemiz bir ateş çemberine sürüklenme riskiyle karşı karşıyadır. Daha fazla kanın akmaması, bölgemizin daha büyük acılar yaşamaması için başta İslam dünyası olmak üzere tüm aktörlerin acilen harekete geçmesi gerekiyor” çağrısında bulundu.

“TÜRKİYE OLARAK ÜZERİME NE DÜŞÜYORSA YAPACAĞIZ”

“Ülkemizin ve milletimizin güvenliğini önceleyen bir politikayla inşallah bu hassas süreci başarıyla yöneteceğiz” diyen Erdoğan, “Eş zamanlı olarak önce ateşkesin tesisi ardından da müzakere masasına dönülmesi için diplomatik çabalarımızı hızlandıracağız. Hudut güvenliğimiz ve hava sahamız açısından sorunumuz yok. Askerimiz, jandarmamız, polisimiz, istihbaratımız her türlü tedbiri en üst seviyede alıyor. Türkiye olarak ilk günden beri olduğu gibi sorunların suhuletle çözümü noktasında üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz, yapacağız” diye konuştu.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Gazze başta olmak üzere tüm kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz.

28 Şubat geride devasa bir enkaz yığını bırakmıştır. Hem ekonomik hem sosyal hem de bireysel ciddi travmalara yol açmıştır. Yapılan hesaplamalar 28 Şubat müdahalesinin Türkiye'yi 381 milyar dolar zarara uğrattığını ortaya koyuyor. Üniversitelerimiz, yargımız, artık vakitlerini siyasete balans ayarı yapmak için değil asli vazifelerini yerine getirmek için harcıyor.

Nesli tükenmekte olan üç-beş şuursuz çıkmış yayınladıkları bildirilerle milletimizin fertleri arasına nifak sokmaya çalışıyor.

Milletimizin 'gerici, mürteci, takunyalı, çarşaflı, sakallı' denilerek aşağılandığı, inancından dolayı tahkir edildiği günler artık geride kalmıştır. Çocuklarımızın milli ve manevi değerleriyle erken yaşta tanışması, ruh ve medeniyet kökleriyle güçlü bağlar kurması bunların asabını bozuyor.