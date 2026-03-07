Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadına şiddet insanlığa ihanettir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla düzenlenen iftar programında konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bir anne, eş, kardeş, yoldaş ve evlat olarak hayatımıza anlam katan, değer katan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü şimdiden kutluyorum. Okula gönderdikleri kız çocuklarının bugün mezarına giren yüreği yanık İranlı annelere bir kere daha taziyelerimizi iletiyorum. İsrail'in kendi topraklarında huzura hasret bıraktığı Lübnanlı, Gazzeli kadınların, tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum, hem de kucak dolusu sevgilerimizi gönderiyorum” dedi.



ANNE VE BABALARIN DOĞUM İZNİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kamuda ve özel sektörde çalışan annelerin doğum izin sürelerini 16 haftadan 24 haftaya çıkarıyoruz. Aynı düzenlemede özel sektör çalışan babaların babalık iznini de 5 günden 10 güne çıkarmayı amaçlıyoruz. Bayramdan sonra yasalaşmasını ümit ettiğimiz teklifin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.



Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;



“Bugün maalesef başta bölgemiz olmak üzere dünyanın farklı yerlerinde çatışma var. Bunun acısını en çok kadınlar çekiyor. Gazze'de İsrail'in 2 yıl boyunca katlettiği 72 binden fazla kardeşimizin çoğu kadın ve masum çocuklar. Komşumuz İran'a yönelik saldırıların yükünü sırtlanmak zorunda kalanların çoğunluğu kadın ve çocuklar. Bu hazin tablodan büyük bir üzüntü duyuyoruz.



Türkiye'ye bütün bu zulümlere en güçlü tepkiyi veren, hukuksuzluğa itiraz eden ülkelerin başında geliyor. İran'daki gibi nerede yangın varsa oraya su taşıyoruz, nerede bir yara kanıyorsa ona merhem olmaya çalışıyoruz.



Biz kadına yönelik ayrımcılığın her türlüsünü reddeden bir medeniyetin temsilcileriyiz. Irk, mezhep, köken ayrımcılığı bizim kitabımızda yazmadığı gibi cinsiyet ayrımcılığı da bizim kitabımızda yer almaz. Başkasının özgürlük alanını sınırladıkça insanların kişisel tercihlerine, hayat tarzlarına saygı duymak sadece erdemli olmanın değil insan olmanın gereğidir. Küresel üretim çarkının kadın emeğini sömürmesine karşı durmakta insanlığımızın gereğidir.



Her kim kadına ve çocuğa şiddet uyguluyorsa zulmediyorsa insanlıktan nasibi almamış demektir.



Sözleşme değil kanun yaşatır diyor ve mevzuatı ihtiyaçlara göre geliştiriyoruz. Aksama ve aksaklık varsa gideriyor kadına ve çocuğa yönelik şiddetin kökünü kurutmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz.