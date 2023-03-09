Cumhurbaşkanı Erdoğan iş insanı Kemal Coşkun'un cenazesine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Coşkun Et ve Et Mamulleri Kurucusu Kemal Coşkun'un Fatih Camii'ndeki cenaze törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan iş insanı Kemal Coşkun'un cenazesine katıldı
Coşkun Et ve Et Mamulleri Kurucusu Kemal Coşkun hayatını kaybetti
Coşkun Et ve Et Mamulleri Kurucusu Kemal Coşkun hayatını kaybetti Haberi Görüntüle

Cumhurbaşkanı , akciğerlerinde su toplanması ve iç kanama teşhisiyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybeden iş insanı Kemal Coşkun'un cenaze törenine katıldı.

Fatih Camisi'nde öğle vakti düzenlenen törende, Coşkun Et ve Et Mamulleri Kurucusu Kemal Coşkun'un eşi Firdevs, oğulları Kenan, Kamil, Şamil Coşkun, kızları Perihan Sever, Zuhal Yılmaz, Kamile Akkuş ile yakınları taziyeleri kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da cami avlusunda merhumun eşi ve çocuklarına baş sağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan iş insanı Kemal Coşkun'un cenazesine katıldı - 1

Cenaze namazında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de yer aldı.

Coşkun'un naaşı, cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Eyüpsultan'da bulunan Işıklar Köyü Mezarlığı'na götürüldü

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