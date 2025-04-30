Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam coğrafyası pek çok saldırının hedefi oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması programına katıldı.

Erdoğan, İslam dünyasının zor bir süreçten geçtiğini belirterek, "Kısır gündemler ve suni tartışmalar eliyle bizi yolumuzdan alıkoymayı amaçlayan küresel güçlere geçit vermeden üzerimizdeki ölü toprağını atmak zorundayız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

İslam coğrafyası son iki asırdır pek çok saldırının böl parçala yönet anlayışı etrafında kurgulanan sinsi planların hedefi yaptı. Dünyaya nizam veren İslam beldeleri bugün eski gücünde değil. Tam 200 yıldır aramıza örülen duvarlar bizleri birbirimizden günden güne uzaklaştırdı. Bu duvarların çizildiği sınırlar önümüzde engel olarak çıkartıldı.

Savaşlar, çatışmalar ve istikrarsız süreçler bu hadiselerin kaçınılmaz olduğunu ortaya koyuyor.

"RADİKAL DEĞİŞİMDEN GEÇİYOR"



Dünya radikal bir değişimden geçiyor. Kısır gündemler ve suni tartışmalar eliyle bizi yolumuzdan alıkoymayı amaçlayan küresel güçlere geçit vermeden üzerimizdeki ölü toprağını atmak zorundayız.

İslam dünyası zor günle ryaşıyor. Sancılı dönemlerden geçiyoruz. Bölgemizdeki çatışma ve savaşların ardı arkası kesilmiyor. Umudumuzu asla kaybetmiyoruz. Unutmayın iman varsa imkanın da olduğunu gayet iyi biliyoruz.