Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya ve İtalya yolcusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya 8. Hükümetlerarası Zirvesi kapsamında, 12-13 Haziran'da İspanya'ya gidiyor. Erdoğan ardından 14 Haziran'da G7 liderler zirvesine katılmak üzere İtalya'ya gidecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya ve İtalya yolcusu

Cumhurbaşkanı , bugün 'yı ziyaret edecek.

Erdoğan ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in katılımıyla ülkenin başkenti Madrid'de "İspanya- İş Forumu"nun düzenlenmesi planlanıyor. Forum çerçevesinde; finans, yeşil dönüşüm, enerji, altyapı, ulaşım alanlarında gerçekleştirilecek panellerde iki ülke arasındaki ticari işbirliğinin artırılması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı, 14 Haziran'da ise 'da G7 liderler zirvesine katılacak.

YILMAZ VEKALET EDECEK

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tezkereye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'IN dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Anayasa'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz vekalet edecek.

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