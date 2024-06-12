Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya ve İtalya yolcusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İspanya'yı ziyaret edecek.



Erdoğan ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in katılımıyla ülkenin başkenti Madrid'de "İspanya-Türkiye İş Forumu"nun düzenlenmesi planlanıyor. Forum çerçevesinde; finans, yeşil dönüşüm, enerji, altyapı, ulaşım alanlarında gerçekleştirilecek panellerde iki ülke arasındaki ticari işbirliğinin artırılması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı, 14 Haziran'da ise İtalya'da G7 liderler zirvesine katılacak.



YILMAZ VEKALET EDECEK



Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Tezkereye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'IN dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Anayasa'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz vekalet edecek.