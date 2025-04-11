Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail apaçık soykırım uyguluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diploması Forumu'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Savaşların, çatışmaların ve ölümlerin acısını yüreklerinde taşıyan tüm mazlumları ülkem ve milletim adına selamlıyorum.



Dünyada dış politika ve uluslararası ilişkiler alanında önde gelen etjkinlikler arasında yer alan foruma gelen yoğun ilgiden memnuniyet duyuyoruz. Küresel diplomasinin kalbi 3 gün boyunca burada atacak. Tercihimiz çatışma değil diyalog. Antalya'da barış mesajı veriyoruz.



Terör, açlık, yoksulluk, ırkçılık, islam düşmanlığı, iklim krizi gibi tüm insanlığı etkileyen sorunlarla uğraştığımız dönemde daha adil daha vicdanı politikalar geliştirmekte yetersiz kaldığına şahit oluyoruz.

"DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR"



Dünya 5'ten büyüktür. Uluslararası toplum vicdanlı politika üretemiyor.

Biz bu coğrafyanın sadece sakinleri değiliz. Aynı zamanda sahipleriyiz. Bin yıldır buradayız. Bu topraklardayız. Nice asırlar boyunca yine burada olacağız. Biz artık çatışmanın değil uzlaşmanın, kan gözyaşı acı ve gerilimin değil refahın ve istikrarın egemen olduğu bir bölge görmek istiyoruz. Barışın savaştan daha fazla emek istediğinin farkındayız. Biz kolayı değil her zaman zoru seçtik. Ülkemiz etrafında barış kuşağı istiyoruz.



Kimsenin toprağında, egemenliğinde, kaynaklarında gözümüz yok. Yerin altındakilerle değl, insanlarla ilgileniyoruz.

İSRAİL'IN GAZZE SALDIRILARI



Küresel vicdan ve adaleti en fazla yaralayan meselelerin başında Gazze'deki zulüm geliyor. İsrail apaçık boykırım uyguluyor. Bu zulme itiraz etmek bizim sadece kardeşlik değil aynı zamanda insanlık vazifemizdir.

İsrail 1,5 senedir en temel insan haklarını hiçe sayarak, uluslararası hukuku ayaklar altına alarak Filistin halkına karşı apaçık bir soykırım uyguluyor.



Katliamlara sessiz kalmak suça ortak olmaktır. İsrail son olarak gazetecileri hedef aldı. Bu saldırıda 3 gazeteci hayatını kaybetti.

İsrail 211 gazeteciyi katletti. İsrail Filistinlileri toprağından söküp atmaya çalışıyor. Sadece bu sabah aynı aileden 7'si çocuk 10 kişi şehit oldu. Şimdi bunun adı barbarlık değilse nedir? Ambulansın içindekileri öldürmek haydutluk değilse nedir? Çocukları, kadınları acımasızca katletmek korkalık değilse soruyorum bu nedir?

Savaşta dahi olsa meşru bir devlet böyle hareket eder mi? Bunun adı devlet terörü değil midir? Onun için İsrail terör devletidir. Bu zulme itiraz etmek, olabilecek en güçlü tepkiyi vermek bizim sadece kardeşlik değil aynı zamanda insanlık vazifemizdir. Filistin halkının işgal karşısındaki kahramanca mücadelesini kimse 'terörizm' yaftası vurarak karalayamaz

Komşularla iyi ilişkiler tesis ederek, çatışan taraflar arasında diyalog köprüleri kurarak ülkemiz etrafında barış ve güvenlik kuşağı oluşturma çabasındayız. Ortadoğu'da barış ancak iki devletli çözümle mümkündür. Bu da 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan özgür, egemen, bir Filistin devletinin kurulmasına bağlıdır.

"İSRAİL SALDIRGAN BİR TAVIR İÇİNDE"



İsrail, saldırgan bir tavır içinde. Suriye ve Lübnan'a yönelik adımlar gerginliği artırıyor.

Suriye'de istirarsızlık isteyenlere izin vermeyiz. Suriye'de fırsatı heba ettirmeyiz. Soğuk kanlılığımızı, sabrımızı, meseleleri diyalog yoluyla çözme tavrımızı kimse yanlış anlamamalı, yanlış yorumlamamalı, sukünetimiz birilerini çok hatalı heveslere sürüklememelidir.

500 sene önce topraklarından kovulan İsrail halkını, Yahudileri bu topraklarda misafir ettik. O günkü Türkiye neyse bugünkü Türkiye'de aynısıdır. "Başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası toplumun tüm üyelerini bir kez daha akan kanı durdurmaya, Filistin halkının yanında olmaya davet ediyorum.

"DİYALOG HALİNDEYİZ"

Suriye'nin toprak bütünlüğünün muhafazasında Trump ve Putin başta olmak üzere, bölgede nüfuz sahibi aktörlerle anlayış birliği ve yakın diyalog halindeyiz.

Suriye'nin bütünlüğü konusunda gerekli adımları atıyoruz. Suriye'de istikrarsızlık isteyenlere izin vermeyiz.

"TÜRKİYE ROL ALMAYA HAZIR"

Türkiye Avrupa'nın güvenliği için rol almaya hazır. AB üyeliği hala stratejik hedef. Türkiye AB'deki sandalyesine bir an önce kavuşmalıdır. Biz üyelik sürecimizi ilerletme konusunda hazırız. AB'den de somut adımlar atmasını bekliyoruz.