Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bölgemizi adım adım felakete sürüklüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gazeteci ve yazarlarla iftar programında bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan iftardan sonra açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



"Tüm gazetecilerimizin tüm yazarlarımızın Ramazan Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyorum. Filistin başta olmak üzere çatışma bölgelerinde görevlerini icra ederken can veren basın mensuplarını şükranla yad ediyorum. Özellikle İsrail'in Gazze soykırımını dünyaya duyurmaya çalışırken şehit düşen 275 gazeteciyi kemali hürmetle anıyorum.



Sizlerin de bildiği üzere gazeteciler ve yazarlar toplumun bir anlamda hafızasını teşkil ederler. Sizler kaleminizle, sözünüzle, emeğinizle bu toplumun düşünce iklimine çok çok önemli katkılar yapıyorsunuz. Tüm bunların yanında çağımızın baş belasına dönüşen dezenformasyonla da baş ediyor, en güvenilir bilgiyi milletimize aktarmak için hassasiyetle ediyorsunuz.



“TÜM DÜNYANIN YÜZLEŞTİĞİ TEHDİT”



Güçlü bir toplum yapısı ancak sağlıklı bir bilgi akışı ile mümkündür. Hakikat ile söylenti arasındaki sınırın giderek belirsiz bir hale geldiği bir medya düzeninde gazetecilik bir pusula görevi görür. Bizde sıkça tekrarlanan meşhur bir söz vardır: Doğru ayakkabılarını giyene kadar yalan dünyayı üç kez dolaşır. “Hakikat Ötesi Çağ” adı verilen tam da böyle bir dönemin içindeyiz. Bu sorun tüm dünyanın yüzleştiği, çözüm aradığı bir tehdit haline dönüşmüş durumda.



Ülkemize yönelik beşinci kol faaliyetlerini, algı mühendisliklerini, karalama kampanyalarını sizlerin de güçlü desteğiyle daha kolay ve hızlı engelleyeceğimize inanıyorum. Her cephede bir hakikat savaşı verdiğimiz bu dönemde, medya kuruluşlarımızın daha aktif olmasını bekliyoruz.

"İSRAİL KEYFİ SEBEPLERLE MESCİD-i AKSA'YI KAPALI TUTUYOR"



Şu an bölgemizde İsrail'in koç başlığını üstlendiği yıkıcı bir savaş yaşanıyor. Masum çocuklar okullarında katlediliyor. İsrail tamamen keyfi sebeplerle hiç bir yetkisi olmadığı halde, ilk kıblemiz Meccid-i Aksa'yı 17 gündür kapalı tutuyor.

Önce Gazze'yi, ardından Yemen ve Lübnan'ı son olarak da İran'ı hedef alan saldırılarının amacının sadece güvenlik olmadığını biliyoruz. Eline güç geçmiş, kendilerini diğer insanlardan üstün gören bir şebeke bölgemizi adım adım felakete sürüklemektedir. Bunların tüm dünyaya anlatılması önemlidir. Her cephede adeta bir hakikat savaşı verdiğimiz bu dönemde, medya kuruluşlarımızın daha fazla inisiyatif almasını, daha aktif ve etkili olmasını bekliyoruz. Dünyada söz ve etki sahibi bir ülke olduğumuzun bilinciyle geniş bir coğrafyada takip edilen gazetecilere, gazetelere, televizyonlara sahip olmalıyız. Türkiye'nin ve geniş coğrafyamızın vicdanlı, donanımlı ve milletin değerlerinden beslenen gazetecilere ihtiyacı var.

“ESKİ GÜNLERİN HORTLATILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ”



Millete parmak sallayan, millete tepeden bakan, vesayetçiler adına milli iradeye ve siyaset kurumuna ayar veren medya düzeni artık geride kaldı. Kalemini ve köşesini anti demokratik güç odaklarına kiralayan silahşörler geride kaldı. Bugün her bakımdan daha özgür, daha çoğulcu, daha renkli bir basın ve yayın iklimine sahibiz. İmtiyazlarını kaybedenler rahatsız olsa da inşallah bir daha o eski günlerin hortlatılmasına izin vermeyeceğiz."