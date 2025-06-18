Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail haydutluk sahasını genişletti

Partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, İsrail'in İran'da gerçekleştirdiği saldırılar için, "İsrail haydutluk sahasını genişletti." diyen Erdoğan, "İran'ın İsrail'in bu haydutluğu karşısında kendisini savunması son derece doğal, meşru, hukuki bir haktır." ifadelerini kullandı.

"Biri çıkıp diğerine 'çaldın' diyor, diğer 'sen daha büyük çaldın' diyor. Tetikçilere kasetler el altından servis ediliyor. Şaibe iddialarına bizzat kendi arkadaşları tarafından her gün yenileri ekleniyor. Türkiye'nin anamuhalefet partisini mi yoksa entrikalarla ve ihanetlerle dolu bir pembe dizi mi seyrediyoruz; inanın biz de karıştırır olduk."

"Sayın Özel ve CHP yönetiminin yanlışta ısrar etmekten bir an önce vazgeçip, etkin pişmanlıktan faydalanması gerektiğine inanıyorum." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

CHP liderinin partisinin grup toplantısında yaptığı mazot eleştirisine değinen Erdoğan, "Göreve geldiğimizde asgari ücret 184 liraydı. Bununla sadece 170 litre mazot alınabiliyordu. Biz bunu 2015 yılında 290 litreye çıkardık. Bugün ise asgari ücretle tam 448 litre mazot alınabiliyor." dedi.

" Türkiye 'de hiçbir darbe tesadüfen yapılmamıştır. İşte İran'da olanları görüyorsunuz." diyen Erdoğan, "Ekonomik, siyasi, sosyal sorunların, terör meselesinin, iç gerilimlerin temel sebebi bugün daha açık görülmektedir." ifadelerini kullandı.

Türkiye 'nin diyalogdan taraf olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve İran Başbakanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini anımsatarak, "Silahların susması için üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

AK Parti teşkilatlarımız ve belediyelerimiz her bayramda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da yine tam kadro sahadaydı. Milyonlarca üyemizle bayramlaşma programları ve ziyaretlerle kardeşlik atmosferini güçlendirirken hoş görünün kalplerde çoğalmasını sağladık.

Belediyelerimizle ihtiyaç sahiplerinin kapısını çalarak, kardeşlik görevimizi ifa ettik. Kahraman şehitlerimizin emanetlerini ve gazilerimizi bu bayramda da ihmal etmedik. Canla başla çalışan tüm teşkilat mensuplarımıza şükranlarımızı iletiyorum.

CHP'YE ELEŞTİRİLER

Samimi bir üzüntümü de sizlerle paylaşmak istiyorum. 86 milyonun siyasi farklılıklarını bir kenara bıraktığı bayram günlerinde, Türkiye'nin anamuhalefet partisinin kendisini milletten ayrıştırması, mübarek günlerin ruhuna uygun olmayan anlayıştır.

İstanbul'a çöreklenmiş bir avuç haraminin güdümünde, bir türlü buradan çıkamayan anamuhalefetin durumu demokrasimize asla yakışmıyor. Bir düşman hukukundan bahsedilecekse, asıl düşman hukuku budur. Bayramlarda dahi gerilimi, kavgayı körüklemeyi vahim bir hata olarak görüyoruz.

"TÜRK SİYASETİNİ ENFEKTE EDİYOR"

Toplumdan ayrışarak siyaset yapılmaz. Yapılsa dahi bu siyaset tarzından ülkeye hayır gelmez. Anamuhalefet partisi yönetimi kendilerine çeki düzen vermek yerine maalesef içine sürüklendikleri anaforda daha fazla dibe batıyor. Arpalığa çevirdikleri belediyeleri kaynaklarıyla semirenler, anamuhalefeti yolsuzluklarına canlı kalkan yaparak Türk siyasetini de enfekte ediyor.

"CHP ETKİN PİŞMANLIKTAN FAYDALANMALI"

Sayın Özel ve CHP yönetiminin yanlışta ısrar etmekten bir an önce vazgeçip, etkin pişmanlıktan faydalanması gerektiğine inanıyorum. Biri çıkıp diğerine 'çaldın' diyor, diğer 'sen daha büyük çaldın' diyor. Tetikçilere kasetler el altından servis ediliyor. Şaibe iddialarına bizzat kendi arkadaşları tarafından her gün yenileri ekleniyor. Türkiye'nin anamuhalefet partisini mi yoksa entrikalarla ve ihanetlerle dolu bir pembe dizi mi seyrediyoruz; inanın biz de karıştırır olduk.

ÖZEL'İN MAZOT HESABINA YANIT

Mazot şişesi üzerinden çeşitli hesaplar yapıyor. Doğrusu ben petrol istasyonu yönettiğini bilmiyordum. Eczacı olduğunu biliyordum. Sayın Özel'in temel matematik bilgisinin tıpkı siyasetçiliği gibi pek iç açıcı olmadığı anlaşılıyor. Göreve geldiğimizde asgari ücret 184 liraydı. Bununla sadece 170 litre mazot alınabiliyordu. Biz bunu 2015 yılında 290 litreye çıkardık. Bugün ise asgari ücretle tam 448 litre mazot alınabiliyor.

"ÖZEL KENDİNİ FAZLA YORMASIN"

Özel'e tavsiyem kendini fazla yormasın. Dış politika ve ekonomi gibi acemisi olduğu konularda kürsüden atıp tutmak yerine çok iyi bildiği meselelerden bahsetsin. Mesela toplanmayan çöplerden, ödenmeyen SGK borçlarından bahsetsin. Mesela kapı dışarı edilen işçilerden, iflasın eşiğine getirdikleri belediyelerden bahsetsin. İstanbul'un yağmalanan kaynaklarından, alınan rüşvetlerden, kesilen haraçlardan bahsetsin. Besledikleri trol ordularından bahsetsin.

"TÜRKİYE HASSAS BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR"

Türkiye hassas bir dönemden geçiyor. Terörsüz Türkiye sürecimizin hedefine ulaşması için uzlaşıya, birlikte çalışma ruhunun geliştirilmesine ihtiyacımız var. Hep beraber özellikle yüce Meclis çatısı altında ortak bir irade ortaya koymamız lazım. CHP dahil grubu bulunan tüm partilerin bu dönemde yüksek bir hassasiyetle hareket etmelerini bekliyoruz.

"NETANYAHU, HİTLER'İ GERİDE BIRAKTI"

İsrail her gün yüzlerce insanı katlediyor. İsrail, barbarca bir boyuta geçti. Netanyahu, Hitler'i çoktan geride bırakmıştır. Umarımz akıbetleri aynı olmaz. Dileriz; er ya da geç bağımsız bir yargının önüne çıkar ve işlediği cinayetlerin hesabını ahirete kalmadan bu dünyada verir.

İSRAİL-İRAN SAVAŞI



İsrail; Lübnan'a, Suriye'ye, Yemen'e saldırdı. Buralarda sivilleri katletti. Her gün sivillere saldırıyor, masumları öldürüyor. Bütün bunlar yetmezmiş gibi İsrail, İran'daki bazı hedeflere saldırarak İran içinde suikastler düzenleyerek haydutluk sahasını genişletti. İran'ın İsrail'in bu haydutluğu karşısında kendisini savunması son derece doğal, meşru, hukuki bir haktır.

"HER TÜRLÜ SENARYOYA KARŞI HAZIRLIKLARIMIZI YAPTIK"



İsrail terör eylemi gerçekleştiriyor. Uluslararası kurumlar sessiz kalıyor. İsrail'in şımarıklığına destek verenler kadar, sessiz kalanların da eline, alnına, katledilen sivillerin, öldürülen bebeklerin, çocukların kanı sıçramıştır.

Bu saldırıların Türkiye'ye olası etkileri konusunda bütün kurumlarımız teyakkuz halinde. Her türlü olumsuzluğa, senaryoya karşı hazırlıklarımızı yaptık. Şunu herkesin bilmesi lazım; biz bakkal işletmiyoruz. Dünyanın en büyük ülkelerinden birini, Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetiyoruz.

"SİLAHLARIN SUSMASI İÇİN ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPIYORUZ"

Biz şiddetin, zulmün tarafında değil hakkın, adaletin, diyalog ve diplomasinin tarafındayız. Bu anlayışla saldırganlığın sona ermesi için 13 Haziran'dan buna yoğun bir diplomasi trafiği içindeyiz. Sayın Trump ve Sayın Pezeşkiyan ile iki kez görüştük. Tüm kardeş ülkelerin liderleriyle aynı şekilde telefon görüşmelerimiz oldu. Sayın Putin'le mesaeleyi değerlendirdik. Diğer arkadaşlarımız da muhataplarıyla sürekli temas içindeler. En başından beri İran'la da konuşabilen bir ülke olarak nükleer konusunun diplomasi ile çözümü için çabaladık. Silahların susması için üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz.

İsrail saldırganlığının durdurulması bütün dünya için elzemdir. Ancak bu yaşananlardan komşumuz İran dahil, bölgemizdeki tüm ülkeler gereken dersleri çıkarmalı. Eğer bölgemizde İsrail saldırganlığına, devlet terörüne karşı ortak tedbir alınmak isteniyorsa herkes şapkasını önüne koyup düşünmeli.

"İÇ GERİLİMLERİN TEMEL SEBEBİ BUGÜN DAHA AÇIK GÖRÜLÜYOR"



İsrail'in son iki yılda artık açıktan gerçekleştirdiği saldırganlık, Türkiye'nin de içinde bulunduğu coğrafyamızın karşılaştığı sorunları izah etmektedir. Türkiye'de on yıllardır devam eden tartışmaların ardında iç dinamiklerden ziyade, dış dinamiklerin olduğu bugün çok daha net ortaya çıkmıştır. Ekonomik, siyasi, sosyal sorunların, terör meselesinin, iç gerilimlerin temel sebebi bugün daha açık görülmektedir.

Türkiye'de hiçbir darbe tesadüfen yapılmamıştır. İşte İran'da olanları görüyorsunuz. FETÖ'nün MİT krizinde, 17-25 Aralık'ta, 15 Temmuz'da yapmaya çalıştığı darbeler bugün yaşananların ışığında anlam kazanmakta.

"BİZE SALDIRMAYI AKILLARININ UCUNDAN GEÇİREMEYECEKLER"

Türkiye artık kendi semalarını yerli ve milli hava savunma sistemleriyle koruyan, entegre ve katmanlı bir savunma mimarisine sahip bir ülkedir. Savunma sanayiinde tam bağımsızlık hedefimize ulaşana kadar sabırla, kararlılıkla, azimle ve sağlam adımlarla ilerleyeceğiz. Caydırıcılık seviyemizi öyle bir yere çıkaracağız ki, bırakın bize saldırmayı bunu akıllarının ucundan dahi geçiremeyecekler.

"KİMSENİN TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ YOK"

Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Bizim kimsenin egemenliği ile sorunumuz yok. Bölgemizde huzur, barış, istikrar dışında hiçbir emelimiz, arzumuz yok. Biz Ortadoğu'nun tamamında sadece işbirliği ve güvenlik istiyoruz. Kendi vatandaşlarımız için ne istiyorsak, bölgedeki herkes için aynı şeyi murat ediyoruz. Biz barış için tüm samimiyetimizle çabalarız ama bize yönelik her saldırıda da saldırgana hak ettiği cevabı veririz. Bu millet devletinin gücünü biliyor.