Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ile  enerji alanında iş birliğine hazırız

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

""Müşterek hedefimiz ortak çıkarlara dayalı, karşılıklı hassasiyetlere saygı temelinde siyasi diyaloğu yeniden canlandırmaktır. Son günlerde bölgemizde yaşanan gelişmeler enerji güvenliğinin önemini bir kez daha ortaya koydu.



"ENERJİDE İŞ BİRLİĞİ YAPABİLİRİZ"

Bu ziyaret iki ülke arasında yeni bir dönüm noktasıdır. Enerjide iş birliği yapabiliriz. İş birliği potansiyelimize hayata geçirmemiz büyük önem taşıyor. Bölgemizde barış, huzur ve birlikte yaşama kültürünün yeniden hakim kılınmasını sağlamak bizim elimizde.



Şu anda bizim elimizde 4 tane sondaj gemisi var. 2 tane sismik araştırma gemimiz var. Karadeniz'de, Akdeniz'de bu çalışmaları iş birliğimizle planlamak suretiyle hayata geçirebiliriz.



İKİ BAKAN İSRAİL'İ ZİYARET EDECEK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İsrail'i ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrailli mevkidaşı ile Ankara'da açıklama yaptı.

FİLİSTİN AÇIKLAMASI



Görüşmemizin temel unsurların birisi Filistin meselesiydi. Konuya ilişkin hassasiyetlerimizi açıkça paylaştım. İki devletli çözüme verdiğimiz önemi ifade ettim. Mescid-i Aksa'nın kimliğinin korunmasına yönelik önemi belirttim.



Filistin halkına yönelik insani projeler yürüten TİKA ve Türk Kızılay gibi kuruluşlarımızın faaliyetlerinin devamı hususunda İsrailli makamların desteğini özellikle vurguladım. Antisemitizmin bir insanlık suçu olduğu yönelik yaklaşımlarımızı bir kez daha tekrarladım.



Türkler ve Museviler barış içinde yaşamanın en güzel örneğini vermişlerdir. Corona virüs salgını ile birlikte dünyada nefret suçlarının yeniden arttığını görüyoruz. Irkçılıkla mücadele konusunda kararlı ve ilkeli tutumuzu sürdürmeye devam edeceğiz.



İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un açıklamalarından satır başları;



"Halklarımız arasındaki ilişki çok eskidir. Ne yazık ki ülkelerimiz arasındaki ilişkiler son yıllarda bir darlık döneminden geçmiştir. İsrail ve Türkiye birçok alanda iş birliği yapabilir. Türkiye Dışişleri Bakanı İsrail'i ziyaret edecektir. İsrail Dışişleri Bakanı ile görüşmede bulunacaktır. Amacımız dostane ilişkilerin sürüdürülmesidir."