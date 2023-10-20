Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail örgüt gibi davranıyor

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas-İsrail çatışmasına ilişkin bir açıklama yaptı. İsrail'in örgüt gibi davrandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Batılı ülkelerin teşvik ettiği, Batılı medya kuruluşlarının âdeta meşrulaştırma yarışına girdiği bu cinnet furyasından bölgemizin bir an önce kurtarılması gerekmektedir. Tüm devletleri ve uluslararası kuruluşları bir an önce Gazze’de insani ateşkesin tesisine yönelik girişimlere samimiyetle destek olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail örgüt gibi davranıyor
İsrail Dışişleri Bakanı: Hamas yok olacak, Gazze küçülecek (İsrail Gazze'de tampon bölge mi oluşturacak?)

İsrail Dışişleri Bakanı: Hamas yok olacak, Gazze küçülecek (İsrail Gazze'de tampon bölge mi oluşturacak?)

Haberi Görüntüle

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'ye yönelik saldırıların genişlemesinin daha fazla acı, ölüm ve gözyaşından başka hiçbir şey getirmeyeceğini vurguladı.

"Çocukları, kadınları, sivilleri katlederek; hastaneleri, okulları, camileri, kiliseleri bombalayarak güvenliğin sağlanamayacağı açıktır." görüşünü aktaran Erdoğan, zulümle abat olunmayacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail örgüt gibi davranıyor - 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımına şöyle devam etti:

"İsrail yönetimi, hatadan geri dönmek, devlet aklıyla hareket etmek yerine, bölge dışı aktörlerin de kışkırtmasıyla örgüt gibi davranmaktadır. Batılı ülkelerin teşvik ettiği, Batılı medya kuruluşlarının adeta meşrulaştırma yarışına girdiği bu cinnet furyasından bölgemizin bir an önce kurtarılması gerekmektedir. Tüm devletleri ve uluslararası kuruluşları, bir an önce Gazze’de insani ateşkesin tesisine yönelik girişimlere samimiyetle destek olmaya davet ediyorum. İsrail yönetimine, sivillere yönelik saldırılarının kapsamını asla genişletmemesi ve soykırıma varan operasyonlarını derhal durdurması çağrımızı yineliyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Müslümanların, Yahudilerin, Hristiyanların ve bu topraklarda yaşayan herkesin emniyetini garanti edecek yeni mekanizmaların kurulmasıyla bölgemizin kalıcı istikrara kavuşacağına inanıyoruz. , daha fazla masum kanının akmaması, daha fazla insani trajedinin yaşanmaması ve Filistin’deki çatışmaların geri dönülmez noktaya varmadan çözümü için üzerine düşeni yapmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...