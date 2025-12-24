Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail sözünü tutmuyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı"nda konuşuyor.

LİBYA HEYETİNİN JETİNİN DÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının başında Libya heyetini taşıyan uçağın Ankara'da düşmesine değindi.

Erdoğan, “Dün Ankara'dan Trablus'a giderken kaza kırıma uğrayan uçakta şehit olan Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al Haddad'ın başkanlığını yaptığı Libya heyetine ve uçak mürettebatına Rabbim'den rahmet niyaz ediyorum. Kardeş Libya halkına, Libya Silahlı Kuvvetleri'ne, hükümetine başsağlığı diliyor, ülkem ve milletim adına taziyelerimi sunuyorum. Bizleri derinden üzen elim hadiseyle ilgili gerekli tahkikat başlatılmıştır, gereken yapılacak." dedi.

NE OLMUŞTU?

Ankara'ya resmi ziyaret için gelen Libya Genelkurmay Başkanı ve askeri heyetinin dönüş yolcuğu için havalanan jeti, dün Haymana ilçesinde dağlık araziye düştü.

Kazada Libya Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı'nın da aralarında bulunduğu 5'i asker 8 kişi hayatını kaybetti.

Yaklaşık 2 buçuk saatlik bir çalışma sonrası uçağın enkazına Haymana Kesikkavak Köyü'nün 2 kilometre güneyinde ulaşıldı.

KARA KUTU BULUNDU

Uçağa ait ses kayıt cihazı ve kara kutu da bulundu. Enkazın 3 kilometrelik bir alana yayıldığı da açıklandı.

Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

"BİZ TÜM TÜRKİYE'NİN PARTİSİYİZ, 86 MİLYONUN İKTİDARIYIZ"

"Eski Türkiye'yi hatırlatmak, hizmetlerimizi halka anlatmak bizim vazifemizdir." diyen Erdoğan şöyle devam etti:

"-Bizim derdimiz sadece kendi seçmenimize ulaşmak değildir. Bizim derdimiz Türkiye'nin tamamına seslenmektir. Biz tüm Türkiye'nin partisiyiz, 86 milyonun iktidarıyız.

"MİLLETLE ARASINA MESAFE KOYAN, BİZİMLE ARASINA MESAFE KOYMUŞ DEMEKTİR"

-Milletle arasına mesafe koyan, bizimle arasına mesafe koymuş demektir. Şehrine, ilçesine hizmet ederken yöksünen bize saygısızlık etmiş demektir. Bizim önceliğimiz vatandaşlarımızın gönlünü kazanmaktır."

"İSRAİL SÖZÜNÜ TUTMUYOR"

Gazzeli mazlumların yanında olmaya çalıştıklarını da belirten Erdoğan “11 Ekim'den beri Gazze'de ateşkes tesis edilmiş olsa dahi İsrail'in enkaza çevirdiği yerleşim yerlerinde sıkıntılar halen devam ediyor. Mutabakata göre; günlük 600 TIR'ın Gazze'ye giriş yapması gerekiyordu ancak İsrail böyle insani bir meselede bile sözünü tutmuyor, insani yardım girişlerine uyduruk bahanelerle sürekli zorluk ve engel çıkarıyor. Son 2 yılda, Gazze'ye gönderdiğimiz yardım miktarı 105 bin tona yaklaştı. Türkiye olarak sinmeyeceğiz, susmayacağız, unutmayacağız. Gazze'yi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız.” dedi.

“TAHRİKLERE KAPILMAYACAĞIZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Yunanistan'ın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve İsrail ile "Ortak Eylem Planı", İsrail ile 2026 için "Savunma İşbirliği Programı" imzalamasıyla ilgili de konuştu.

Erdoğan, “Herkes bilsin ki biz dün olduğu gibi bugün de sulhu sükundan yanayız. Ama bu demek değildir ki haksızlığa rıza gösterir, zulme sessiz kalırız. Asla. İster Doğu Akdeniz'de ister Ege'de isterse başka yerde olsun, biz ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz. Kıbrıs Türkü'nün haklarının gasp edilmesine müsaade etmeyiz. Anlaşmalar yapılabilir imzalar atılabilir bunların hiçbiri bizi bağlamaz bizim politikamızı değiştirmez. Elinde 70 binden fazla Filistinli kardeşimizin kanı olanların hadsizliklerinin bizim nazarımızda teneke tıngırtısından başka farkı yoktur. Oyuna gelmedik gelmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecine siyasi hesapla bakmadıklarını belirterek "Ülkemizi terör belasından kurtarma gayretindeyiz. Ne yapıyorsak Türkiye'nin selameti için yapıyoruz." dedi.

CHP'YE SERT ELEŞTİRİLER

Erdoğan'ın hedefinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel de vardı.

Muhalefetin komisyon raporunda da kolaya kaçtığını ve hesapçı davranmayı tercih ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sürekli yön ve fikir değiştiriyorlar. Bu rotasızlığı sadece rapor konusunda değil yurt dışı ziyaretlerinde de görüyoruz. Utanmadan Türkiye'yi yabancılara şikayet ediyor. Kabristanda kadeh tokuşturmayı maharet zanneden birinden yurt dışında diplomatik temas beklemek beyhude bir uğraştır. Kendi müteveffa milletvekiline saygı duymayan millete saygı duyar mı? Çıkmışlar bir de bu edepsizliği savunmaya kalkıyorlar." diye konuştu.