Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail terör örgütü gibi saldırılar düzenliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) gitmeden önce İstanbul Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye ve Lübnan'a devam eden saldırıylarıyla ilgili bölgenin açıklanamayacak derecede büyük bir krizle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Erdoğan, Suriye ile normalleşme sürecine ilişkin de yeni mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"ABD'de yoğun bir toplantı ve görüşme trafiğimiz olacak. Zirveye hitabımda küresel yönetişim mekanizmasının reform ihtiyacına dikkat çekeceğim. Daha kapsayıcı yapılanmaya duyulan gerekliliğin altını çizeceğim. Bu yılki genel kurul görüşmeleri hiç kimseyi geride bırakmamak teması altında yapılıyor. Salı günü BM Genel Kurulu'na hitap edeceğim.

"SOYKIRIM BİTMESİ İÇİN BM'YE ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞÜYOR"

Gazze'deki soykırıma ve İsrail'in saldırgan politikalarına karşı atılabilecek ortak adımlara temas edeceğim. Kalıcı ateşkesin tesisi için hepimize tüm dünyaya özellikle BM'ye önemli görevler düşüyor. Bölgemizin büyük bir felakete sürüklenmemesi için İsrail'in üzerindeki baskıların daha da artırılması gerekiyor. İsrail hükümeti Nazi imha kampına çevirdiği Gazze'deki 2 milyon insanı ya bombalarla ya da açlık ve susuzlukla katlediyor.

"İSRAİL GAZZE'Yİ NAZİ KAMPINA ÇEVİRDİ"

İsrail hükümeti Nazi imha kampına çevirdiği Gazze'deki 2 milyon insanı ya bombalarla ya da açlık ve susuzlukla katlediyor.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SİBER SALDIRISI

İsrail bir kez daha maalesef devlet gibi değil, bir terör örgütü gibi saldırılar düzenliyor. Dijital saldırıları devreye almış olması bunun çok açık net ifadesidir. İsrail bu saldırıyla sivil hassasiyetlerinin bulunmadığını ortaya koymuştur. Bu saldırının başka anlamı da tüm ikazlarımıza rağmen İsrail'in çatışmaları Lübnan ve bölge geneline yayılmaktadır.

"BÖLGE BÜYÜK BİR KRİZLE KARŞI KARŞIYA"

Şu anda bölge açıklanamayacak derece büyük bir krizle karşı karşıya. Netanyahu ve şebekesi her türlü provokasyona, her türlü tahrike başvurmaktadır. İsrail devlet terörü uyguluyor.

"ESAD İLE GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ"



Beşşar Esad ile görüşme irademizi ortaya koyduk. Karşı taraftan cevap bekliyoruz biz buna hazırız. Halkı Müslüman iki ülke olarak bu beraberliği bir an önce gerçekleştirelim istiyoruz. İki ülke ilişkiklerinde yeni bir dönemde böylesi bir görüşme neticesinde başlar diye inanıyorum."