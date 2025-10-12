Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in attığı imzanın arkasında durması sağlanmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hayri Gür Spor Salonu'nda, Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Erdoğan, konuşmasında Trabzon'a yapılan yatırımlardan bahsederek 3'üncü deniz üstü havalimanını buraya yapacaklarını dile getirdi.

İsrail ve Gazze arasındaki ateşkese ilişkin de konuşan Erdoğan, İsrail'in attığı imzanın arkasında durması gerektiğini dile getirip "Gazze'yi yeniden ayağa kaldıracağız." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:



Dün gece Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde rakibi Bulgaristan'ı 6-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Futbolcularımızı ve teknik ekibi kutluyorum. Bize ve milletimize bir futbol resitali yaşattılar.



HAVALİMANI MÜJDESİ



13 milyar 514 milyon lira değerindeki 130 toplu açılış vesilesiyle bir aradayız. Trabzon'a aşk ile hizmet ettik. Tarihin en büyük yatırımlarını yaptık. 23 yılda 540 milyar lira yatırım yaptık.



Trabzon Havalimanı'nın ihtiyacı karşılamakta zorlandığını biliyorum. İhaleyi bu sene yapıyoruz. Deniz üzerinde 3'üncü havalimanımızı Trabzon'a inşa edeceğiz.



Trabzon genelinde yürütülen 620 milyon lira tutarındaki 18 farklı projeyi sizlere sunduk.



"UKRAYNA'DA SAVAŞ SONA ERMELİ"



Yakın çevremizde tarihi kırılmalar yaşanıyor. Rusya Ukrayna savaşı 4'üncü yılına girmekte. Her iki tarafta da 10 binlerce ölü ve yaralı var. Savaşı sonlandırmaya yönelik çalışmalarda istenilen netice alınmadı. Bölgemizle birlikte tüm dünyayı tedirgin ediyor. Karadeniz'deki seyrü sefer güvenliğinde herhangi bir zafiyet oluşmadı. Türkiye dengeli bir politika izliyor. Arzumuz savaşın bir an önce sona ermesidir. Burada da kazanan kan tüccarlarıdır. Kaybeden halklar oluyor. Bedel ödeyen bölgemiz oluyor. Biz bu krizin çözülmesinde üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız.



"ATEŞKESLE HER ŞEY BİTMİŞ DEĞİL"



Gazze'de kalıcı huzura giden adım atıldı. Gazzeli kardeşlerimiz ilk defa rahat nefes alıyor. Yardım girişleri hızlandı.İnsani yardım TIR'larımız da Gazze'ye ulaşmaya başladı.



Şimdi çok büyük bir imtihan İslam dünyasını ve insanlığı bekliyor. İsrail'in attığı imzanın arkasında durması lazım. Defalarca yaptığı gibi İsrail'in bir bahane bulup anlaşmadan çark etmesine izin verilmemelidir. Attığı imzanın arkasında durması temin edilmeli. İsrail Gazze'nin yüzde 85'ini yaşanmaz hale getirdi. Ateşkesle her şey bitmiş değil.



ANA MUHALEFETE TEPKİ



Siyasi hayatımızın hiçbir döneminde eğilip bükülenlerden olmadık. Küresel güçler şirinlik yapanlardan olmadık. Bu milletin emanetine, onuruna, şerefine asla gölge düşürmedik. Önce hakka sonra halkımıza güvendik.



Yeni Türkiye'yi hasımlarımız dahil herkes kabullendi ama ülkemizin ana muhalefet partisi bunu hale idrak edemedi. Batılılar karşısında omurgalı durmayı ana muhalefete öğretemedik. Ülke içinde ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye dışına çıkınca Türkiye partisi gibi hareket etmesini anlatamadık. Güya yurt dışıma gidince Türkiye partisi olacaklardı ama verdikleri her söz gibi bunu da yediler, buna da sadık kalmadılar.



Haklarında milyarlarca liralık yolsuzluk iddiası olan haramileri yargıdan kaçırmak için batılı ülkelere adete yalvarıyorlar. Kendi devleti hakkında açıkça yalan söylediler. Yabancıların huzurunda ülkeni eleştirmekten hiç mi hicap duymuyorsun? Kendi itibarını umursamıyorsun bu milletin onurunu çiğnetme. Bunlar değişmez.