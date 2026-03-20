Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in bedelini ödeyeceğinden hiç şüphem yok

20.03.2026 08:03

Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram namazının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram namazını memleketi Rize-Güneysu'da kıldı. 

Namaz çıkışı basın mensuplarına konuşan Erdoğan, “Ortadoğu şu anda kaynıyor. Bu siyonist İsrail malum yüzlerce, binlerce insanı katletti. Bunun bedelini ödeyeceğinden hiç şüphem yok. Ramazan Bayramını da ülkemiz milletimiz için hayırlara vesile kılsın diliyorum” dedi.

Erdoğan bugün Güneysu'da annesi Tenzile Erdoğan'ın adını taşıyan devlet hastanesi açılış törenine katılacak.