Cumhurbaşkanı Erdoğan:  İsrail'in işlediği suçlar yanına kar kalmamalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'da düzenlenen 44. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'ne katıldı.



Burada bir konuşma yapan Erdoğan, Filistin-İsrail çatışmasına değindi.

Riyad'da düzenlenen zirvede alınan kararların takibinin yapılması gerektiğini söyleyen Erdoğan, "Gazze'de kısa süreli geçici insani aranın sağlanması ve esir takası konusunda Katar'ın çabalarını takdirle karşılıyoruz." dedi.

Geçici ateşkesin kalıcı ateşkese dönüşmesini temenni ettiklerini ancak bunun gerçekleşmediğini belirten Cumhurbaşkanı, "Netanyahu yönetimi siyasi ömrünü uzatmak için bölgemizin güvenliği ve gelceğini tehlikeye atıyor." diye konuştu.

"ÖNCELİK KALICI ATEŞKES VE İNSANİ YARDIM"

Cumhurbaşkanı İsrail saldırılarında çoğunluğu çocuk ve kadın 17 bin Filistinli masumun hayatını kaybettiğini hatırlatarak şöyle devam etti:

"Bu insanlık suçudur savaş suçudur. İsrail'in işlediği suçlar yanına kar kalmamalı. Önceliğimiz kalıcı ateşkesin ilan edilmesi ve kesintisiz bir şekilde insani yardımın devam etmesi."