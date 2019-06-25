Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Konuşmasının başında geçen pazar günü yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin şehre ve ülkeye hayırlar getirmesini dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gayriresmi sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nu bir kez daha tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul halkının kararının başımızın üzerinde yeri vardır" dedi.

31 Mart seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili olarak hem birleştirme tutanaklarında hem de sandık kurullarında sonucu etkileyecek ölçüde sorunlar tespit edildiğini belirten Erdoğan, bunun üzerine Yüksek Seçim Kurulu'nun seçimin yenilenmesine karar verdiğini anımsattı. Erdoğan, seçimde Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti'nin kahir ekseriyetle kazandığını, bunun ardından yapılan komisyon seçimlerini de tamamıyla AK Parti'nin aldığını, başkanvekilliklerinde AK Parti'li isimlerin göreve geldiğini hatırlattı.

Şu ana kadar yaşanan sürecin tamamen hukuki olduğunu dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Elbette biz Cumhur İttifakı adayı Binali Bey'in seçimi kazanmasını arzu ettik. Kendisine gayreti ve mücadelesi için buradan teşekkür ediyorum. Binali Bey İstanbul'da bürokrat olarak başladığı milletine hizmet yolculuğunu milletvekili, bakan, başbakan, Meclis Başkanı olarak bugüne kadar sürdürmüştür. Kendisi bunca yıllık bilgisini, birikimini, tecrübesini, projelerini hayata geçirmek için Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmuştu ama İstanbul halkının takdiri bu şekilde gerçekleşti. Altını çizerek tekrar ediyorum, bizim için asıl önemli olan milli iradenin en sağlıklı, en güvenli, en şaibesiz şekilde tecelli etmesidir. Son seçim kimin kazandığının ötesinde milli iradenin tecellisiyle ilgili tereddütleri ortadan kaldırmış olması bakımından başlı başına değerlidir, kıymetlidir."



Türkiye genelindeki asıl seçim olan 31 Mart'ın galibinin ise tartışmasız şekilde Cumhur İttifakı olduğunu vurgulayan Erdoğan, milletin 31 Mart seçimlerinde ülke genelinde kendilerine il genel meclisinde yaklaşık yüzde 60'lık, büyükşehir belediye başkanlıklarında yüzde 52'lik, il belediye başkanlıklarında yüzde 55'lik bir oranla destek verdiğini kaydetti. Erdoğan, İstanbul'da da Cumhur İttifakı olarak 39 ilçenin 25'ini, 312 belediye meclis üyeliğinin de 180'ini kazanarak yine tartışmasız bir zafere imza attıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:



"Büyükşehir seçimlerinde İstanbul'da, burası özellikle çok çok önemli, yani 2004'ten itibaren yerel seçimlerde nereden nereye geldiğimiz bakımından önemli. 2004'te yüzde 45,3, 2009'da yüzde 44,7 oranında, 2014'te de yüzde 47,9 oranında oy almıştık. Geçtiğimiz pazar günü de oy oranımız yüzde 45 olarak gerçekleşti, fakat bu oran kazanmamıza yetmedi. 2024 seçimlerine kadar AK Parti ve MHP olarak İstanbul'da sahip olduğumuz 25 ilçe belediyesi ve 180 büyükşehir belediye meclis üyesi ile halkımıza en güzel hizmetleri vermenin gayreti içerisinde olacağız. Aynı şekilde Cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kurumlar olarak da İstanbul ile ilgili projelerimizi, yatırımlarımızı, hedeflerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz. Derin bir aşkla bağlı olduğumuz bu şehre hizmet etmeyi en büyük paye görerek son nefesimize kadar inşallah bu yolda yürüyeceğiz."



Bundan sonra Cumhurbaşkanlığı ve Meclis için 4 yıllık, belediyeler için 5 yıllık kesintisiz icraat dönemi bulunduğunu aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:



"Bundan sonra tüm mesaimizi ve gücümüzü önümüzdeki gündeme teksif ederek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bizim siyaset anlayışımızda millete küsmek, millete darılmak, hele hele milleti suçlamak asla ve asla yoktur. Tam tersine gerek 31 Mart'ta gerek 23 Haziran'da milletimize kendimizi niçin anlatamadığımızın muhasebesini yapacağız. Her alanda nerelerde eksiklik, kopukluk, yanlışlık olduğunu tespit ederek bunları gidermenin yollarını arayacağız. Bu değerlendirmenin sonucuna göre de atmamız gereken adımları kararlılıkla hayata geçireceğiz ama dışarıdan birilerinin yaptığı tanımlara göre değil biz tanımlamamızı kendi içimizde hep birlikte yapma kudretine sahibiz. Milletimizin verdiği mesajları görmezden gelerek kulağımızın üzerine yatma lüksüne sahip değiliz. Bu bakımdan hem Cumhur İttifakı'na hem partimize hem de şahsımıza gönül veren tüm kardeşlerimizin müsterih olmasını istiyorum."



Yunus Emre'nin "Biz sevdik aşık olduk, sevildik, maşuk olduk, her dem yeni doğarız, bizden kim usanır" sözlerini paylaşan Erdoğan, "Milletimizin sevgisine ve itimadına layık olmak için Allah ömür ve güç verdiği müddetçe çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

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Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Pazar günü yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı yenileme seçiminin şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Gayriresmi sonuçlara göre İBB Başkanlığı görevine seçilen CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nu bir kez daha tebrik ediyorum.

''SİYASET ANLAYIŞIMIZDA MİLLETE KÜSMEK VE MİLLETİ SUÇLAMAK ASLA YOK''

İstanbul halkının kararının başımızın üzerinde yeri vardır. Bizim için asıl önemli olan milli iradenin en sağlıklı şekilde tecelli etmesidir. Son seçim, kimin kazandığının ötesinde, milli iradenin tecellisiyle ilgili tereddütleri ortadan kaldırması bakımından başlı başına değerli, kıymetlidir. 31 Mart'ın galibi ise Cumhur İttifakı'dır. Bizim siyaset anlayışımızda millete küsmek, darılmak, hele hele milleti suçlamak asla ve asla yoktur Kulağımızın üstüne yatma lüksüne sahip değiliz. Millet 24 Haziran ve 31 Mart'taki iradesiyle AK Parti ve MHP'ye, 'Durmak yok yola devam' dedi.

''S-400'DEN GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ''

Yarın G-20 toplantısı ve resmi ziyaret için 1 haftalık Japonya-Çin seyahatimiz var. Sipariş ettiğimiz S-400 hava savunma sistemlerini inşallah önümüzdeki ay teslim almaya başlıyoruz. S-400 meselesi, doğrudan egemenlik haklarımızla ilgilidir ve bundan geri adım atmayacağız.

İMRALI'DAN YAPILAN AÇIKLAMA

İmralı'daki terörist başının son günlerde kamuoyuna yaptığı açıklamalar ve bununla ilgili değerlendirmeler, örgüt içinde hem iç politikada hem de bölge politikalarında ciddi görüş ayrılıkları ortaya çıktığının işaretidir.

''YUNANİSTAN BAŞBAKANI NE SÖYLERSE SÖYLESİN ORADA HAKLARIMIZ VAR''

Yunanistan Başbakanı ne söylerse söylesin bizim orada haklarımız var. Haklarımızı koruma adına hem arama tarama gemilerimiz hem sondaj gemilerimiz faaliyetlerini sürdürecek. Şimdi hem arama hem de sondaj gemileri olmak üzere 4 tane bu tür gemiye sahip olduk. Doğu Akdeniz'de çalışmalarımızı sürdürmeye başladık. Türkiye konuşur Yunanistan konuşur İngiltere konuşur.

''FRANSA SEN KONUŞAMAZSIN''

Ama Fransa sen konuşamazsın. Senin böyle bir yetkin yok. Sularla ilgili de ilgi alanları içerisinde olanlar varsa onların da söyleyecek bir şeyleri olabilir. Kıbrıs'a gelince burada 3 tane garantör ülke var. Ancak bunlar konuşur.

''ŞU ANA KADAR 330 BİN SURİYELİ GERİ DÖNDÜ''

Şu ana kadar 330 bin Suriyeli geri döndü, Münbiç ve Fırat'ın doğusundaki sorunlar çözülünce bu rakam milyonlara ulaşacak. Bir tanesi 'Şu kadar bölünmüş yol yaptık demekle mi oy alacaksınız?' diyor. 26 tane havalimanını 56'ya çıkarttık diye mi bu millet size oy verecek? Kahramanmaraşlı kardeşim anladı ama bu hanımefendi hala anlamadı. Dağları yüzlerce tünelle deldik. Siz geçmişte bakanlık da yaptınız. Geçmişte niye bunları yapamadınız? İsteseler de istemeseler de biz yine bu yolları yapmaya devam edeceğiz. Bu tünelleri açmaya köprüleri yapmaya devam edeceğiz.

''YAKINDA YENİDEN EKONOMİMİZİN YÜKSELİŞE GEÇMEYE BAŞLADIĞINI GÖRECEĞİZ''

Ekonomide istikrarı sağlamadan üretimi ticareti istediğimiz seviyeye getiremeyeceğimiz açıktır. Geçtiğimiz yıldan itibaren şoklara karşı dirençli sürdürülebilir dengeli büyümeyi hedef alan program uyguluyoruz. Yakında yeniden ekonomimizin yükselişe geçmeye başladığını göreceğiz. Dolar kuru bir süredir 6 liranın altında seyrediyor. Merkez Bankası döviz rezervlerimiz yeniden 100 milyar dolar seviyesine yaklaştı. G-20 ve Çin seyahatinden sonra bazı müjdeleri yine sizlerle paylaşacağımıza inanıyorum. Ekonomideki yapısal reformları kesintisiz sürdürüyoruz.

''YENİ ASKERLİK DÜZENLEMESİNİN HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM''

Milli Savunma Bakanı dün MHP, İYİ Parti ve CHP genel başkanlarını bilgilendirdi. Nerede ne sıkıntı varsa dinlediler. Yeni askerlik düzenlemesinin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.

''LAFLA KUCAKLAMA OLMAZ İCRAATLA OLUR''



Bizim dünyamızda ayrımcılık insanları küçümseme anlayışına kesinlikle yer yoktur. Lafla kucaklama olmaz icraatla olur. Bunu biz yaptık. İşte Güneydoğu Doğu. Buralarda parti olarak kim vardı? Oralarda hep biz olduk. Birileri tweet'ler atıyor 'Kürtlere yönelik çok daha farklı imkamlar getirmeli' diye. Biz neyi getirmedik ki? Bunlara tavsiye ediyorum gidin Güneydoğu'yu gezin. Buraların 10 yılki durumu ile bu andaki durumu nedir gidin yerinde görün. Eğer biz Kürt kardeşlerimizi bir kenara koymuş olsaydık bizden öncekiler gibi hiç oralara uğramazdık. Uğradık çünkü bu vatan bizim. Önümüzdeki dönemde her insanımızın günlük hayatına dokunacak işlere öncelik vereceğiz. Milletimiz bize nereyi işaret ediyorsa oraya doğru yürümeyi sürdüreceğiz. Türkiye'nin son 17 yılda yaptığı reformları bir başlangıç kabul ederek daha büyüklerini gerçekleştirmek için çalışacağız.

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yeni yönetim sisteminin bir yıllık uygulama sonuçları, eksikleri, aksaklıkları ve geliştirilmesi gereken yönleriyle ilgili bir kapsamlı çalışma başlattık. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Bey'in koordinasyonunda ilgili tüm kesimlerin katılımıyla bu değerlendirme çalışmasını gerçekleştireceğiz."

KABİNE REVİZYONU SORUSUNA YANIT



Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Bir gazetecinin kabine revizyonuna ilişkin sorusu üzerine Erdoğan, "Böyle bir şey yapılması gerekiyorsa biz yaparız. Sipariş bu işler olmaz, hele hele bu vatanı sevenler olarak bunları sürekli gündemde tutmak şık olmaz, şık da değil. Böyle dışarıdan dayatmayla kabine değişikliği, şu bu, anlatabiliyor muyum" diye konuştu.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşme yapıp yapmadığı sorulan Erdoğan, "Telefonla görüşmemiz oldu ama tabii bir değerlendirmeyi yurt dışından geldikten sonra inşallah yine oturur yaparız" dedi.

G20 dönüşünde müjde vereceğini söylediği anımsatılarak, bunun ekonomiyle mi ilgili olduğu sorusuna Erdoğan, "Tabii ki ağırlıklı" karşılığını verdi.

"Türkiye ittifakı hep vurgulanıyor ama bu kapsamda liderlerle bir görüşme olabilir mi?" sorusu üzerine de Erdoğan, "Bu verdiğimiz sinyal onlara değil mi? Onlara. Bunların detaylarına, teferruatına ayrıca gireriz" ifadesini kullandı.



"Böyle bir liderler buluşması bekleyelim mi?" sorusuna karşılık Erdoğan, "Şu anda bir şey diyemiyorum, gelişmelere göre bu tür adımlar da atılabilir ama bunların tabii biliyorsunuz bizde belli sınırları var. Ona göre adımlar... Bizim birinci derecedeki şeyimiz halkımızla bu işi başarmaktır, sağlamaktır ama yine bir araya gelme durumu da olabilir" diye konuştu.

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