Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Benim için İmam Hatip'te okuyan da evladımdır, Galatasaray Lisesi'nde okuyan da evladımdır."

"Şu anda muhalefetin başındaki zat İmam Hatip okullarında hangi derslerin okutulduğunu bilmiyor."

"Şu anda 1 milyon 300 bin öğrenci potansiyeline sahip hale geldik."

"Bu camiadan mezun olduğu halde "Bu kadar İmam Hatip'e ne gerek var" diyen zavallılar da var."

"28 Şubat döneminde, imam hatiplerin orta bölümünü tamamen kapatıp, lise bölümlerini de adeta üniversiteye geçişi imkansız hale getirerek öldürmeye çalışanların niyeti, işte bu kökü kurutmaktı. Bunu bize yaptılar. Biz direkt imam hatipten çıkıp da üniversiteye gidenlerden olmadık. Gittik bir de lise fark imtihanları verdik. Halbuki onları biz zaten imam hatipte okuyorduk."

"Biz skordan ziyade kaliteye, içeriğe önem veriyoruz."

"İmam Hatipli olmak demek aynı zamanda dava adamı olmak veya buna talip olmak demektir."

"Omuz omuza olmak gerekirken başka mecralara yönelenler olduğunu görüyorum."

"Dava adamı önce davasının ne olduğunu bilecek. Öğrendiklerinden hareketle kendi nefsinden başlayarak ailesine, arkadaş çevresine, şehrine, ülkesine ve nihayet tüm aleme uzanan bir silsile içinde nerede durduğunun da farkında olacak. Bunun yanında davasını hayatında da yaşayacak. En ufak bir savrulmada merkezi bırakıp başka yerlere kaçmayacak. Şu anda bakıyoruz bazı yerlerde işte seçimlerde de filan falan... Allah selamet versin. Hemen anında sendika değiştirmeler, şunlar bunlar. Herkes bir yere savrulmaya başladı. Bu dava adamı olmak değil."