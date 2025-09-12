Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbullu olmanın hakkını vermeye çalışıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Beş Ressam Bir Şehir" programında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Millet olarak sanatı, iyiye, güzele ve hakikate giden yolların köşe taşları gördük." dedi.

"Bütün medeniyetler İstanbul'da muhafaza altına alınmıştır." diyen Erdoğan, İstanbul'un ilim ve sanat demek olduğunu söyledi.

"İSTANBULLU OLMANIN HAKKINI VERMEYE ÇALIŞIYORUZ"

28 yıldır İstanbullulara hizmet etmenin onurunu yaşadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da kalıcı izler bırakmanın bahtiyarlığı içinde olduğunu söyledi.

"Gazze'den Suriye'ye Somali'den Sudan'a nerede varsak orada İstanbullu olmanın hakkını vermeye çalıyoruz." diyen Erdoğan, "Mazlumun yanında olmayı, zalimin karşısında olmayı bu şehir öğretti." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı ilim, kültür ve sanat erbabımızın eserleriyle şekillenecektir." diye konuştu.