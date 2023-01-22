Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'u kimsenin insafına bırakmayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu Açılış Töreni'ne katıldı.



Burada vatandaşlara seslenen Erdoğan, havalimanı metrosunun ilk ay ücretsiz olacağını söyledi.

Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Günde 800 bin yolcu kapasiteli bu metro hattı sayesinde Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'na 24 dakikada ulaşılabilecek. Metro hattımızı söz verdiğimiz şekilde İstanbul'un hizmetine bir an önce sunabilmek için aynı anda 10 tünel delme makinesi birden kullandık.

Bundan 3 yıl önce ilk kaynak törenine, yaklaşık 1,5 yıl önce test sürüşüne şahitlik ettiğimiz metromuzu bugün hizmete alıyoruz. Kağıthane'de Mamutbey metrosuyla entegre edeceğiz. Metroda çalışacak yerli tasarım ve üretim araçları da yerli batarya ile görev yapacak.

RAYLI SİSTEMDE İSTANBUL İLK SIRALARDA

Devam eden projeler bittiğinde İstanbul'un raylı sistem ağını 380 kilometrenin üzerine çıkaracağız. Son yıllarda devreye giren metro hatlarının tamamı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızca yapılan projelerdir. İstanbul, dünyada en fazla raylı sistem yapılan şehirler arasında ilk sıralarda bulunuyor.

"KENDİ ÜLKELERİNDE TURİST GİBİLER"

2017'de hizmete giren Üsküdar-Çekmeköy sürücüsüz metro hattı, Avrupa'nın en büyük dünyanın üçüncü büyük projesi seçildi. İstanbul'da bunun gibi sürücüsüz 10 ayrı metro hattı bulunuyor. Kağıthane'ye 'kağıt tepe' diyenlerden, Paris'i bildikleri kadar İstanbul'u bilmeyenlerden bir şey beklemiyoruz.

Kendi ülkelerinde turist gibi yaşıyorlar. Onların trajikomik halleri bizi rehavete sevk etmiyor. İstanbul'un trafik sorununu raylı sistemlerle çözme hedefimizi adım adım gerçekleştiriyoruz. Kimin sorumlu olduğuna bakmadan bu şehrin meseleleriyle ilgilendik. Hangi belediyenin kimse olduğuna bakmadan şehre hizmet verecek eserleri birer birer hayata geçirdik.

Ülkenin ortak değeri olan bu şehri, her türlü mülahazanın ötesinde söylüyorum, kimsenin insafına bırakamayız. Önemli projelerin merkezine hep İstanbul'u yerleştirdik. İstanbul'u Türkiye Yüzyılı'na hazırlayacak yatırımlar yaptık. Asrın projesi olan Marmaray ve Avrasya Tüneli ile başlattığımız ulaşım atılımlarını kesintisiz sürdürdük. Bunlar boğazın altından Marmaray'ı geçirebilirler miydi?

KANAL İSTANBUL MESAJI

Devletin kasasından 1 kuruş çıkmadan yapılan İstanbul Havalimanı, bugün Avrupa'nın en yoğun, dünyanın en iyi havalimanları arasında ilk sırada yer alıyor. Açılışını yaptığımız metro hattıyla havalimanına hızlı ve kolay ulaşım sağlıyoruz. İstanbul'un ulaşılamayan hiçbir köşesi kalmıyor. Kanal İstanbul projesiyle boğazın yükünü hafifletip İstanbul'un marka değerini yükselteceğiz."