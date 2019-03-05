Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'un bu kadar göç alması doğru mu tartışılır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe ve Eyüpsultan mitinglerinin ardından Kasımpaşa'da düzenlenen "TOKİ 53 Bin 626 Sosyal Konut ve 130 Tesisin Açılışı ile 50 Bin Yeni Sosyal Konutun Tanıtım Töreni"ne katıldı.

Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"CHP bu ülkeye belediyecilikte hizmet verebilir mi? Her şey ortada. Ne zaman bunlara mahalli idare verildiyse battı. İzmir Körfezi'nin hali ortada. İzmir bu seçimde inşallah belediyeyi AK Parti belediyeciliğine teslim eder. Haliç'in eski hali neyse İzmir'in eski hali o. CHP'nin meşur Ç'leri şehri esir almıştı. Aynı şekilde 3 Y. Yokluk, yoksulluk, yasaklar. İstanbul'u bununla zehirlediler. İstanbul'da insanların susuzluğa mahkum edildiği bir şehirle karşı karşıya değil miydik? Biz geldik çöp dağlarını kaldırdık. 50 bin konuta doğalgaz veriliyordu, cezaevine girerken 1 milyon 250 bin eve doğalgazı ulaştırdık. Şu anda 6.5 milyon eve doğalgaz ulaştırdık.

İstanbul'ı 2.5 milyar lira borçla devraldım. Borçları ödemekle kalmadım, Melen'den su getirdim. Ağaç dikimlerini yaygınlaştırmak suretiyle belediyeciliği yaptık. Haliç'i kurtarmak için Karadeniz'den dev borularla su taşıdık. Şimdi Haliç'te balık tutuluyor. Eski haliyle tutulabilir miydi? Göreve geldiğimde sene 1994... İstanbul'un nüfusu 8 milyondu. Şimdi 15.4 milyon oldu. Nereden nereye? Bu kadar büyük göç alması doğru mu değil mi tartışılır.

Başbakan olarak, cumhurbaşkanı olarak, büyükşehir ve ilçe belediyeleri olarak İstanbul'un taleplerine cevap verebilmek için gece gündüz çalıştık, çabaladık. Hamdolsun kendisine yapılan her işin, getirilen her hizmetin karşılığını veren bir şehir olarak İstanbul da bize sahip çıktı. Girdiğimiz her mücadelede İstanbul'u yanımızda bulduk.

AKM'nin temelini attık orayı muhteşem bir şekilde inşa ediyoruz. Yıllarca yapılamayan ama şimdi yükselen Taksim Camii'ni de artık yapıyoruz. Taksim Meydanı'ndan artık araç görmeyeceksiniz. Taksim Meydanı artık yayaların olacak. Tersane İstanbul'u yapıyoruz. Orası Haliç, Kasımpaşa ve İstanbul'a bir başka hava getirecek." Haliç Tersanesi bilim-sanat merkezi olacak. Beyoğlu, Kasımpaşa değişiyor, bir çekim merkezi oluyor. Kabataş'ta muhteşem bir liman yapıyoruz. Oradan deniz taşımacılığında yeni bir iletişim ağı kuruyoruz.

Türkiye konut edinme bakımından dünyanın en cazip ülkeleri arasına girmiştir. Türkiye Emlak Katılım Bankamız yeniden faaliyete geçiyor. Bunda emeği geçenleri tebrik ediyorum. Emlak Bankası'nın hikayesi bir anlamda Türkiye'nin hikayesidir."