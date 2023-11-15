Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik şiddetini artıran ve insan hakları ihlallerini içeren saldırıları ile bölgede yaşanan insani kriz ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü
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Cumhurbaşkanı , Başbakanı Giorgia Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, 'in 'ye yönelik şiddetini artıran ve insan hakları ihlallerini içeren saldırıları ile bölgede yaşanan insani kriz ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin topraklarına yönelen vahşetin giderek derinleştiğine, sivil ölümlerinin her geçen dakika arttığına dikkat çekerek savaş suçları işleyen İsrail'in uluslararası mahkemelerde cezalandırılması yönünde çalışacaklarını ve ateşkesin ve kalıcı barışın sağlanması için İtalya'dan destek beklediğini vurguladı.

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