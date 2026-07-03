Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefonda görüştü.

Liderler, görüşmede Türkiye -İtalya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile İtalya arasında savunma sanayii başta olmak üzere her alanda iş birliğini güçlendirmek için çalıştıklarını, ilişkilere ivme kazandıracak yeni adımlar atmanın da önemli olduğunu ifade etti.

Erdoğan, Türkiye’de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi’nde müttefikler arasındaki bağın kuvvetlendirilmesini beklediğimizi belirtti.