Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir tarihinin en karanlık devrini yaşıyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İzmir ve Manisa il kongrelerinde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk adresi İzmir'di. Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmada hedefinde ana muhalefet partisi CHP vardı.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi yöneticilerini eleştiren Erdoğan, "Yağmur çiselese İzmir'i su basıyor, umurlarında değil. Rüzgar kıpırdasa İzmir yaşanmaz hale geliyor, havaya bakıp ıslık çalıyorlar." diye konuştu.

İzmir'in "tarihinin en karanlık, en bakımsız, en perişan devrini yaşadığını" belirten Cumhurbaşkanı, "İzmir her alanda geriliyor. Bu kötü gidişat İzmir'in kaderi değildir." ifadesini kullandı.

Ekonomiye ilişkin de önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonla mücadelenin somut sonuçlarının bu yıl sonuna doğru daha iyi görüleceğini söyledi.

Erdoğan, İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı'nı da 2027 yılında bitirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

"YAĞMUR ÇİSELESE İZMİR'İ SU BASIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"İzmir'e sahip çıkmak buraya aşkla hizmetle olur. İzmir'in hemen tüm mahalleleri, denizi perişan vaziyettedir. Tek işi vatandaşa hizmet etmek olanlar, maalesef vatandaşa hizmetten başka her işi yapıyor. Yağmur çiselese İzmir'i su basıyor, umurlarında değil.

"İZMİR HER ALANDA GERİLİYOR"

Rüzgar kıpırdasa İzmir yaşanmaz hale geliyor, havaya bakıp ıslık çalıyorlar. Bir zamanlar medeniyet sembolü İzmir, tarihinin en karanlık, en bakımsız, en perişan devrini yaşıyor. İzmir her alanda geriliyor. Bu kötü gidişat İzmir'in kaderi değildir.

MUHALEFETE TEPKİ

Hakaret suçundan yargılanan edepsizleri önce protokole oturturlar sonra özür dilerler. CHP Genel Başkanı bile bu durumun farkına varmış olmalı ki İzmir'in temsilindeki sorunları ikrar etmek mecburiyetinde kaldı. Görevlerini yapmaktan aciz yönetimlerin başarısızlıklarını Atatürkçülük maskesiyle, çağdaşlık perdesiyle gizlemeye çalışması ayrı bir hastalık. Muhalefeti, alternatif vizyon üretme sorumluluğu olmaktan çıkartıp, Türk milletinin düşmanı kim varsa değirmenine su taşıma aracı haline bunlar getirdi. Gazi'nin emaneti olan Cumhuriyet'e en büyük zararı, sorsanız Atatürkçülüğü ve Kemalizmi kimseye bırakmayan işte bu mirasyedi tayfa vermektedir.



"TÜRKİYE OLARAK KENDİMİZİ HİÇBİR MESELENİN DIŞINDA TUTMAMIZ MÜMKÜN DEĞİLDİR"



Türkiye olarak kendimizi hiçbir meselenin dışında tutmamız mümkün değildir. Rusya-Ukrayna savaşından, Suriye'deki devrime, Akdeniz'deki enerji çekişmelerine kadar her konu bizim gündemimizdedir.

"ARTIK ESKİ TÜRKİYE YOK"

Artık eski Türkiye yok. Küresel etki alanımızı geçmişle mukayese etmeye kalkmak ülkemize yapılacak en büyük haksızlık olur.

"EKONOMİDE HEDEFLERE ULAŞACAĞIZ"

İnşallah enflasyonla mücadelemizin somut sonuçları bu yıl sonuna doğru daha iyi görülecektir. Makroekonomik verilerimiz gayet olumlu seyrediyor. Ekonomik programımız hedeflerine ulaştıkça sabit ve dar gelirlilerden başlayarak herkesin refah seviyesini daha da yükseltecek adımları sıklaştıracağız."